L’incontro per il 70esimo di Agci a Roma.

Il Presidente della federazione Interprovinciale Gallura Nuoro, Michele Fiori, per festeggiare degnamente la circostanza del 70esimo di AGCI ha voluto con sé a Roma una nutrita delegazione di rappresentanti del territorio, i “magnifici 7” oltre Fiori: il direttore Filippo Sanna, i Consiglieri Rosina Niola, Piero Diana, Antonio Noli, l’avv. Maria Grazia Calvisi per il collegio dei revisori e la mediatrice culturale Nivia Iglesias.

L’evento si è svolto il Primo Dicembre, all’Hotel “Quirinale” in via Nazionale a Roma con gli interventi di Rappresentanti delle Istituzioni, del Presidente AGCI, Giovanni Schiavone, dei Presidenti Maurizio Gardini (Confcooperative) e Mauro Lusetti (Legacoop), e oltre 250 Dirigenti e Cooperatori dell’Associazione, in rappresentanza delle oltre 5000 cooperative AGCI di tutta Italia, che hanno manifestato, con la loro presenza, grande partecipazione, senso d’identità e appartenenza.

A moderare l’evento la giornalista del TG2, Manuela Moreno che, dopo aver salutato gli ospiti e le autorità, ha aperto i lavori leggendo le lettere pervenute del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, oltre a quelle del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, del Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberta Casellati, il Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Elvira Calderone, intervenuta per portare il saluto del Governo all’evento AGCI, apprezzando l’ampia relazione del presidente Schiavone, e condividendone le riflessioni esplicitate, in quanto sollecitazioni per fare e fare bene nel mettere mano a riforme e normative condivise, ha affermato l’importanza e la necessità di confrontarsi con la cooperazione e, quindi, con le Associazioni di rappresentanza.

La numerosa delegazione sarda (23 partecipanti) – presenti anche i Territoriali di Cagliari/Oristano e Sassari con i Presidenti Giovanni Loi e Gianni Pintus – hanno quindi ascoltato con attenzione l’essenziale l’annuncio del Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci “insieme al Ministro Calderone, apriremo un tavolo sulla cooperazione”. Intervento molto apprezzato dalla platea quello del Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci, che ha sottolineato l’importanza del ruolo delle imprese nel tessuto socio economico italiano con particolare risalto al modello dell’impresa cooperativa, che opera in tutti i settori vitali ed economici del nostro Paese, ribadendo la volontà del Governo di intervenire sul riconoscimento giuridico delle cooperative di comunità.

Il Presidente Michele Fiori ha quindi espresso soddisfazione per le fasi finali dell’evento nelle quali “i Sardi” hanno offerto prova di maturità nelle parole esperte di Sergio Cardia, presidente AGCI Sardegna e Vicario nazionale, e colto un importante riconoscimento alla Cooperativa Voglia di Vivere di Calangianus quando Schiavone ha consegnato una targa premio ad una emozionata Rosina Niola con la seguente motivazione, letta da Manuela Moreno: “AGCI nella ricorrenza del settantesimo della sua fondazione (…) premia La cooperativa sociale “Voglia di Vivere” insieme alle sue socie cooperatici, che si sono distinte durante la prima fase del Covid, non fermandosi nemmeno nel periodo più critico della pandemia, assicurando le attività di sostegno, assistenza educativa e solidarietà in tutto il territorio di competenza.

AGCI esprime il massimo dell’apprezzamento riconoscendone un esempio di passione e dedizione nell’ambito della cooperazione sociale (…)” La cui esperienza è stata già oggetto di un prezioso riconoscimento dalla rivista internazionale ICA Coop “Women in leadership”. Per Fiori – a sua volta manager di cooperative sociali – e la sua squadra, un vero motivo di orgoglio per il buon lavoro svolto e ulteriore senso di responsabilità per il prosieguo nel servizio a questa realtà.

