Costo della vita a Cagliari: come vivere bene in città

Cagliari è un insieme di bellezze che invogliano a vivere all’interno di una città sul mare, ricca di servizi e dallo stile di vita dinamico. Vediamo insieme come si vive in città e come valutare il tipo di immobile da prendere in considerazione.

Qual è il costo della vita medio a Cagliari

Il costo della vita a Cagliari varia soprattutto in base alla casa e alla zona scelta. Per chi decide di affittare, il mercato offre differenze sensibili tra centro, quartieri residenziali e aree più periferiche. Secondo i dati disponibili a settembre 2026, il prezzo medio degli immobili in affitto in città si colloca intorno ai 14,9 euro al metro quadrato, mentre per gli appartamenti il valore medio arriva a circa 15 euro. Si tratta di valori medi che non descrivono ogni singola abitazione, ma aiutano a capire l’ordine di grandezza del mercato.

Per la ricerca delle case in affitto a Cagliari è preferibile rivolgersi ad esperti del settore immobiliare, soprattutto quando non si conosce bene il mercato locale. Un professionista può aiutare a confrontare zone e immobili, tenendo conto del prezzo richiesto, delle caratteristiche dell’abitazione e della posizione.

Per fare un paragone in termini di zone, il Centro Storico, per esempio, i valori degli affitti risultano più elevati rispetto ad altre aree, mentre Monte Urpinu e Bonaria si collocano su livelli differenti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dell’immobile. Anche il mercato delle vendite segue una dinamica simile: nell’agosto 2026 il prezzo medio richiesto a Cagliari era di circa 2.606 euro al metro quadrato, con differenze importanti tra i vari quartieri.

Per questo, quando si calcola quanto costa vivere in città, bisogna partire dalla casa ma non fermarsi al canone o alla rata del mutuo. Anche il modo in cui ci si sposta durante la settimana può incidere sul budget: chi vive vicino al luogo di lavoro e ai servizi può ridurre l’uso dell’auto, mentre chi deve attraversare quotidianamente la città avrà esigenze diverse.

Le zone di Cagliari dove si vive bene

Cagliari ha quartieri molto diversi tra loro e scegliere dove abitare è un riflesso sulla vita che si desidera fare. Il centro storico offre vicinanza a locali, attività commerciali e luoghi culturali; le zone residenziali consentono di avere ritmi più tranquilli, mentre la fascia vicina al mare cambia completamente prospettiva durante i mesi più caldi.

Castello e Marina

Castello occupa la parte alta del centro storico e conserva un patrimonio architettonico particolarmente ricco, con bastioni, torri e palazzi storici. È una zona adatta a chi vuole vivere nel cuore della città e raggiungere molti luoghi a piedi, anche se la conformazione del quartiere e la presenza di una ZTL rendono importante verificare in anticipo le possibilità di accesso e parcheggio.

La Marina, invece, si sviluppa ai piedi di Castello e ha un carattere più vivace, con attività commerciali, ristoranti e locali. Chi cerca casa qui dovrebbe valutare anche il rumore nelle ore serali e la disponibilità di parcheggio, soprattutto se utilizza quotidianamente l’auto.

Villanova e San Benedetto

Villanova offre una dimensione centrale ma più residenziale rispetto ad alcune zone della Marina. È vicina a Castello e ai principali punti del centro e rientra tra le aree interessate dalla ZTL cittadina.

San Benedetto è una zona interessante e dinamica, ideale per una vita tranquilla e in ogni caso vicino a tutti i servizi.