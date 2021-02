La casa dei Puffi a Tempio.

La casa dei Puffi esiste ed è a Tempio. Si trova ai piedi del Monte Pulchiana e sembra uscita dalle fiabe, immersa nella macchia mediterranea e nel granito. Ovviamente è solo una similitudine per dimensioni e forme: il tetto è rotondeggiante, ha una piccola porticina ed una finestrella. Per questo in molti la conoscono da anni come la casa dei Puffi.

La casetta non nasce da un fungo, ma da una roccia, in un tafone, ovvero una cavità nella roccia, a seguito a un’erosione atmosferica. Queste venivano chiuse con blocchi di granito, ricavando, così stazzi e case dei pastori, o come stalle. La “casa dei Puffi” si trova all’interno di un terreno privato vicino a un ovile, oltre un muretto a secco nel panorama mozzafiato del Monte Pulchiana.

(Visited 231 times, 231 visits today)