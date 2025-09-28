Fuga al caldo, sempre più turisti preferiscono il mare in pieno inverno

Quando in Italia le giornate si accorciano e il freddo prende il sopravvento, per molti viaggiatori si fa irresistibile il richiamo di mete dove il sole continua a splendere.



Succede a chi non ha potuto godere del mare durante l’estate, ma anche a chi ne ha fatto una tale scorpacciata da non averne mai accettato la fine, con l’inizio dell’inverno.



In un caso o nell’altro, il mare d’inverno è diventato una delle tendenze più desiderate, un’alternativa che unisce l’evasione dal grigiore quotidiano al piacere di vivere la spiaggia in un periodo inaspettato.



D’altra parte, le opzioni sono tante e distribuite nei più disparati angoli del mondo.



Ai Caraibi, ad esempio, ogni isola sembra una cartolina, tra acque trasparenti, sabbia bianca e temperature ideali anche tra dicembre e febbraio.



La Repubblica Dominicana e la Giamaica spiccano per l’offerta turistica strutturata, ma anche per la possibilità di alternare relax a immersioni culturali e avventure nella natura.



Chi ama destinazioni più lontane trova nelle Maldive e nelle Seychelles una promessa di paradiso, con i suoi atolli incontaminati, resort sospesi tra cielo e mare e fondali che sembrano un acquario naturale.



Le Canarie, ancora, rappresentano un’opzione più vicina e accessibile dall’Europa. Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura offrono un clima mite tutto l’anno, con il valore aggiunto di escursioni tra vulcani e paesaggi lunari che arricchiscono il soggiorno balneare.



Allo stesso modo, Capo Verde conquista chi desidera coniugare relax, sport acquatici e una dimensione culturale ancora autentica.



Non mancano poi opzioni più esotiche, come Zanzibar, che unisce spiagge da sogno a mercati vivaci e influenze culturali arabe e africane, o la Thailandia, con Phuket e Krabi che permettono di passare da templi buddisti a baie tropicali nel giro di poche ore.



Infine, ci sono mete che stanno crescendo rapidamente in popolarità, come l’Oman, dove le spiagge dorate convivono con deserti spettacolari e città moderne, o le coste del Messico, in cui Cancun e la Riviera Maya uniscono mondanità e bellezze naturali.



Il filo conduttore che accomuna tutte queste destinazioni è certamente la possibilità di concedersi una parentesi estiva nel cuore dell’inverno, trasformando la vacanza in un piccolo lusso rigenerante. Una scelta che risponde al bisogno di benessere, ritmi più lenti e una ricarica di energie in vista del nuovo anno.



Se sognare il mare d’inverno è facile, organizzarlo richiede un’attenzione in più, perché vuol dire partire verso mete lontane, affrontare spostamenti lunghi, attività all’aperto e, non di rado, sport acquatici.



Se le prospettive di relax si affiancano al desiderio di movimento all’aria aperta e anche qualche sport estremo, allora non deve assolutamente mancare in valigia una buona assicurazione viaggio, come i pacchetti studiati su misura da Imaway.



Assistenza medica 24/7, coperture sanitarie fino a 5 milioni di euro e rimborso in caso di smarrimento bagagli, nella formula più completa, si aggiungono alle garanzie mirate per chi decide di vivere appieno l’esperienza marina.



La protezione per gli sport subacquei, ad esempio, copre attività come snorkeling e immersioni, molto diffuse proprio nelle destinazioni tropicali appena citate.



Una forma di sicurezza in più, tutt’altro che scontata, perché eventuali incidenti legati a queste pratiche richiedono spesso cure specifiche e strutture mediche particolari, con costi elevati.



Sapere di avere alle spalle una copertura che include anche questo tipo di attività consente al viaggiatore di esplorare i fondali delle Maldive o le barriere coralline di Zanzibar senza la preoccupazione di eventuali spese impreviste.

Di fatto, diventa un modo per rendere davvero libero il viaggio, potendo scegliere se restare sulla riva con un libro o spingersi oltre, nelle profondità del mare, con la certezza di essere protetti.

