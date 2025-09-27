MedFest 2025, Olbia al centro del Mediterraneo

di Antonio Pauciulo

MedFest 2025 porta Olbia sotto i riflettori del Mediterraneo, con un fitto programma di eventi culturali, scientifici e artistici.

La città è stata animata da incontri sulla biodiversità, laboratori espositivi e intrattenimento serale, con il Med Village al Molo Brin come cuore pulsante dell’evento.

Tra i progetti esposti, anche un padiglione dedicato all’Einstein Telescope, avanzata infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali, per la quale la Sardegna è tra i siti candidati.

La presidente della Regione Alessandra Todde ha partecipato al “MED FEST – il primo Expo dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo”, nella giornata dedicata a Scienza & Tecnologia. Dopo i saluti della Ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, la presidente Todde è intervenuta con un messaggio forte che rilancia l’impegno della Regione nella candidatura della Sardegna ad ospitare l’Einstein Telescope, infrastruttura scientifica internazionale di rilevanza strategica. “Stiamo lavorando tutti insieme per raggiungere questo obiettivo: la Regione, il Governo italiano, le università, gli istituti di ricerca e le comunità locali. Questo sforzo collettivo dimostra il nostro impegno per il progetto, non solo dal punto di vista scientifico – grazie al silenzio e alle caratteristiche geologiche uniche del sito – ma anche per le immense opportunità che offre sia alla comunità scientifica italiana che a quella internazionale”.

In serata, al Molo Brin, grande concerto conclusivo con Kid Creole & The Coconuts, seguito dal Dj set di Rds. Il festival si chiude domenica mattina con gli ultimi incontri e i saluti istituzionali.

