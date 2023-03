Come la SEO influenza positivamente la crescita delle aziende B2B online

Portare la propria attività nel settore del B2B online è una delle scelte più indicate in un periodo nel quale la digitalizzazione delle imprese diventa sempre più imperante, oltre che in un momento storico nel quale, si possono trovare un gran numero di clienti in Italia ma anche all’estero proprio con la giusta presenza online.

La costruzione di una buona presenza online richiede però che si strutturi una strategia che deve prendere in considerazione non solo la realizzazione di un sito, e-commerce o di profili sui social network.

Si deve anche valutare la creazione di una strategia SEO che permetta l’ottimizzazione del sito e ne promuova la capacità di essere visualizzato nel momento in cui utenti in target effettuano ricerche online, ad esempio su Google, usando specifiche parole chiave.

L’agenzia Seo di Milano Parklab consiglia alle aziende che operano nel settore del B2B, di strutturare una strategia SEO che permetta di ottimizzare al meglio il sito sia on page sia off page, creando una strategia a 360° che sia funzionale all’incremento degli utenti sul sito ma anche alle conversioni.

Ma quali sono le attività SEO che possono influire sulla crescita di un’azienda B2B online? Lo scopriamo insieme.

SEO on page: per iniziare a lavorare sulla crescita della presenza online

Un’azienda che opera nel settore del B2B inizialmente deve avere il supporto di professionisti che siano in grado di svolgere le giuste attività di ottimizzazione di SEO on page.

La SEO on page prevede la realizzazione di: una struttura del sito che sia semplice da navigare e leggibile per i motori di ricerca e anche per gli utenti; la creazione di un’ottima user experience con elementi imprescindibili per posizionarsi sulla SERP; la realizzazione dei giusti contenuti.

I giusti contenuti sono importanti quanto la corretta UX Experience. Con i contenuti scritti in ottica SEO, non solo si migliorano le possibilità di permettere il posizionamento del sito online sui motori di ricerca, ma è possibile sfruttarli per convertire più facilmente gli utenti che raggiungono le pagine del sito dell’azienda.

Ottimizzazione SEO off page

La seconda strategia da attuare non solo per riuscire a scalare le SERP per determinate parole chiave, richiede un’attenzione anche alla corretta realizzazione di un progetto di comunicazione esterna attraverso la link building e la Digital PR.

Link Building e Digital PR sono strumenti importanti per riuscire a far crescere il brand dell’azienda a livello nazionale e internazionale. Con le menzioni, i backlink, creando discussione intorno al marchio, scegliendo i giusti canali di pubblicazione in base al target, si ottengono vantaggi ottimali sia in termini di crescita di visibilità sia nel campo del posizionamento sui motori di ricerca.

Una strategia a 360° per far crescere reputazione e conversioni

Le strategie SEO che si possono utilizzare sono diverse, ma la cosa più importante è affidarsi a professionisti del settore per riuscire a realizzare una strategia a 360° che permetta non solo di far aumentare le conversioni, ma anche di migliorare la reputazione dell’azienda e del marchio.

Solo con un progetto omnicanale e che preveda vari approcci al mondo digitale sarà possibile ottenere realmente dei vantaggi che portino l’azienda nel corso del tempo a ottenere visibilità, diventando così un punto di riferimento nel proprio settore di riferimento.

In questo modo, l’uso corretto dei canali digitali e della SEO porteranno l’azienda a crescere in modo ottimale, ampliando l’intercettazione di una clientela interessata e fornendo un supporto ideale anche nell’eventuale desiderio di espansione sia a livello nazionale sia in campo internazionale.

Ecco perché oggi le aziende che operano nel B2B non possono che valutare l’importanza delle strategie SEO e degli strumenti online per crescere nel proprio settore di riferimento.

