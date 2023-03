La prossima apertura del negozio Kik a Olbia.

Dopo la sua prima apertura a Tempio e a Sestu, il marchio di moda Kik inaugura anche a Olbia. Aprirà il 30 marzo il suo terzo punto vendita in Sardegna, proprio nel polo commerciale di via Mosca. Il nuovo punto vendita, che si svilupperà su uno spazio di ben 550 metri quadrati, offre una nuova esperienza dello shopping.

Oltre alla vasta gamma di articoli di abbigliamento per donna, uomo e bambino e una collezione di taglie comode, KiK offre al pubblico anche un assortimento di prodotti per la casa. Dagli articoli per la cucina e la camera da letto ai giocattoli per bambini, dagli articoli di cartoleria ai prodotti per il giardino e per gli animali domestici.

Con l’apertura del primo negozio KiK a Düsseldorf nel 1994, KiK ha gettato le basi di una tra le storie aziendali di maggior successo del commercio al dettaglio tedesco. Il successo di KiK si basa sullo sviluppo di un nuovo modello di business che è in grado di offrire alla clientela prezzi modici che non vanno a discapito della qualità. KiK è attualmente tra le prime dieci aziende tedesche nel commercio al dettaglio e gestisce oltre 4.000 punti vendita in Europa . Duemilasettecento filiali solo in Germania – con più di 26.000 collaboratori che contribuiscono alla crescita annuale delle filiali e al successo economico di KiK.

Il punto vendita aprirà a fianco ai due store inaugurati il 1 febbraio scorso nel polo commerciale, Acqua & Sapone e Tedi. Intanto, stanno per cominciare i lavori per gli altri capannoni che sorgeranno in via Nicosia di fronte a Mc Donald’s. Nel terreno sono presenti i container degli operai e il cartello che segnala la presenza del cantiere. Là sorgeranno nuovi negozi che completeranno il polo commerciale di un quartiere che fino a poco tempo fa era in piena campagna.



