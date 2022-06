L’evento a Olbia.

Innovazione digitale al museo di Olbia, grazie al Maker Faire Sardinia, un evento internazionale che si terrà per 3 giorni, dall’1 al 3 luglio. La manifestazione, organizzata da Fab Lab e dedicata alla digital fabrication, sbarcherà quindi per la prima volta in Sardegna con lo scopo di riunire innovatori e sognatori in un network fisico e virtuale di idee e progettualità.

Saranno 3 giorni di esposizioni e di talk show aperto al pubblico di esperti, appassionati e curiosi, sul tema dell’innovazione apportata dagli artigiani digitali secondo il concetto di “Glocal”. L’obiettivo è quello di far coesistere l’ambito digitale e quello manuale, la cultura e la tecnologia, l’artigianato e l’industria, in un contesto informale.

Tra gli ospiti fino ad oggi confermati, il vicedirettore del Fab Lab di Shanghai e curatore di Maker Faire Shanghai, Honda Europe con due distinti progetti sulle connessioni tra fabrication laboratory e mondo del motociclismo; ASTEC, centro di educazione alle tecnologie aerospaziali, i rappresentanti dei principali Fab Lab italiani, Neoludica Gameart Gallery, che curerà la mostra sul videogaming che occuperà tutto il primo piano del Museo Archeologico e sarà dedicata alla promozione delle arti videoludiche nelle arti contemporanee e nelle lettere. Ma anche Bachisio Bandinu, antropologo che ha ispirato, con la sua visione, il claim dell’evento.

“L’iniziativa risponde molto all’idea che abbiamo della città- giovane, moderna, innovativa – ha spiegato Sabrina Serra, assessora alla Cultura e Vicesindaco del Comune di Olbia – E’ un momento di incontro, stimolante e attraente, per gli operatori del settore, che spesso nelle loro proposte mettono insieme nuove tecnologie, artigianalità ed arte. Il nostro museo archeologico quindi durante la manifestazione ospiterà un “viaggio nel tempo”, tra l’identità dei segni del passato e le nuove idee per il futuro. Ringrazio il Fab-Lab di Olbia per il lavoro creativo di organizzazione e proposta culturale, dedicato sopratutto ai giovani che potranno vedere dal vivo le nuove frontiere del settore e magari anche percepire tante nuove opportunità professionali che passano per il settore dell’economia digitale e dell’innovazione tecnologica. L’evento accoglierà con entusiasmo tutti i visitatori che, spero, saranno curiosi e numerosi”.