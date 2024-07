Logisticamente parlando

Secondo il dizionario della lingua italiana, con il termine “logistica”, si va ad indicare tutto il “complesso delle attività organizzative, gestionali e strategiche che, in un ente, struttura, azienda, governa i flussi di materiali e delle relative informazioni, necessari per permettere di mantenere un elevato livello di efficienza e competitività”.



Volendo semplificare il concetto, si potrebbe anche dire che, senza una gestione efficiente della logistica, un’impresa non è davvero in grado di andare da nessuna parte, letteralmente.



Tuttavia, al di là delle dissertazioni semantiche relative al significato del termine, il problema più grande che si presenta, quando si parla di logistica, riguarda la scelta dei mezzi di trasporto, che può diventare un vero rompicapo, specialmente quando si tratta di allestire una intera flotta di veicoli commerciali, con furgoni differenti, da utilizzare per portare a termine mansioni diverse.



Per non parlare, poi, della spesa per l’acquisto, un vero e proprio investimento, che può risultare oltremodo gravoso e a volte persino proibitivo, in particolare quando a farsene carico è un’azienda magari piccola, oppure che sta muovendo i suoi primi passi.



Sono davvero tantissime le questioni da considerare, dunque, quando si tratta di logistica, perché nulla può essere lasciato al caso, ed è sempre necessario cercare di scegliere nel modo migliore, al fine di migliorare la qualità dei servizi della propria azienda, e offrire ai clienti, e ai potenziali fruitori, una gamma di opportunità più ampia rispetto ai competitors, per distinguersi e, nel contempo, acquisire un nome e una credibilità nel proprio settore.



Per fortuna, per aiutare le imprese a risolvere questo complicato rompicapo, c’è AmicoBlu, che mette a disposizione soluzioni di autonoleggio furgoni pensate per risolvere ogni tipo di problema relativo alla mobilità. Con buona pace delle aziende che, in questo modo, hanno la possibilità di tenere sotto controllo i costi, risparmiare e avere a disposizione veicoli sempre performanti e sicuri.



Perché il noleggio è sempre la scelta ideale per chi fa business, una formula alternativa al possesso pratica, comoda ed estremamente efficiente. Chi sceglie di affidarsi ad AmicoBlu, poi, lo fa con la sicurezza di avere al proprio fianco un partner dalla comprovata esperienza, che dispone di quella che, senza dubbio, è la gamma di automezzi più completa del settore.



Dai furgoni più compatti e maneggevoli, fino ai cassonati con sistema refrigerante e quelli con sponda idraulica, dai classici daily fino ai mezzi con alimentazione green, elettrici, a metano o gpl, per allestire un’intera flotta di veicoli commerciali, oppure anche per avere un solo furgone: con AmicoBlu le aziende hanno, davvero, solo l’imbarazzo della scelta, e possono contare su un’assistenza costante, solerte e puntuale, per risolvere ogni problema o inconveniente.



Si, AmicoBlu è sempre, decisamente, l’opzione migliore (logisticamente parlando).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui