L’importanza della transizione ecologica: alcuni esempi di aziende virtuose

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento della consapevolezza dell’opinione pubblica sull’importanza di proteggere l’ambiente. Non solo perché fa bene alla salute e al pianeta, ma anche perché è un’attività redditizia. Il problema del cambiamento climatico è diventato una preoccupazione quotidiana per i governi e le società. La sfida è enorme: si tratta di ripensare le abitudini quotidiane e gli stili di vita in modo da non danneggiare l’ambiente.

Cos’è la transizione ecologica: l’importanza per il futuro

La transizione ecologica è un concetto ampio e complesso che comprende il passaggio da un’economia industriale a un’economia dei servizi e della conoscenza, ma anche l’abbandono dei combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili. Questa transizione è importante perché contribuirà a garantire un futuro agli esseri umani sulla Terra, ma anche perché contribuirà a garantire un futuro a molte altre specie.

Sono molte le ragioni per cui questo passaggio è così importante sia per il futuro benessere del pianeta che per la sopravvivenza dell’uomo: potrebbe aiutare, infatti, ad evitare ulteriori danni causati dal cambiamento climatico; potrebbe diminuire la nostra dipendenza dal petrolio straniero; ridurre i livelli di inquinamento nelle aree urbane; creare nuove opportunità di lavoro per coloro che lavorano nelle industrie delle energie rinnovabili.

Il contributo delle aziende: alcuni esempi virtuosi

Negli ultimi decenni, il mondo ha assistito a un massiccio spostamento verso la sostenibilità ambientale. Le aziende sono sempre più consapevoli del loro ruolo in questo processo e cercano modi per contribuire. Un modo in cui le aziende hanno contribuito è la creazione di startup verdi, definite come “imprese che realizzano prodotti o servizi che riducono l’impatto ambientale” (The Business Journal). Queste aziende sono in grado di sfruttare le opportunità del mercato tecnologico fornendo soluzioni che contribuiscono a garantire la sostenibilità a lungo termine.

Un esempio concreto di come la tecnologia può essere d’aiuto è l’utilizzo di questa da parte di alcune start-up per monitorare le biomasse, che come spiegato da alcuni approfondimenti online vengono utilizzate per ricavare combustibili o energia elettrica. Queste start-up si concentrano su elementi quali la prevenzione degli incendi e la riduzione dei rischi generati dal radon.

Anche aziende note stanno facendo della transizione ecologica il loro corebusiness:

Da oltre 15 anni Coca-Cola investe in imballaggi ecologici. Utilizza plastiche ricavate da piante anziché dal petrolio, riducendo così le emissioni di CO2 fino al 30%. Hanno anche creato una bottiglia interamente realizzata con materiali vegetali che può essere riciclata in abiti e altri prodotti.

Apple ha una lunga storia di utilizzo di fonti di energia rinnovabile nei suoi centri dati e nelle sue strutture produttive in tutto il mondo, compresi i pannelli solari nella sede centrale in California e le turbine eoliche in Texas e in Danimarca, che hanno contribuito a ridurre l’impronta di carbonio di oltre 1000 tonnellate all’anno dal 2011! Ciò equivale a rimuovere quasi 200 auto dalle strade ogni anno!