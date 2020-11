L’assemblea condominiale online.

Laserwall, tecnologia italiana ideata da Salvatore Dolce, Founder e CEO, permette di scoprire le opportunità del proprio quartiere attraverso una bacheca digitale interattiva e un’app dedicata. Laserwall annuncia l’introduzione della funzione Assemblea Online, il tool che permette il regolare svolgimento di un’attività condominiale che richiederebbe la presenza fisica degli inquilini e dell’amministratore, ma che da oggi può avere luogo tramite videoconferenza, in totale sicurezza, e rispettando tutte le normative di legge. Proprio come per una normale assemblea condominiale, l’amministratore comunicherà, via bacheca o app Laserwall, la data e l’orario del meeting virtuale. L’amministratore di condominio usufruirà della piattaforma Assemblea Online via web, mentre il condomino, per la semplicità della struttura e dell’interazione, potrà utilizzare Assemblea Online anche da app.

Cliccando sulla sezione Assemblea Online consultabile via app o via web (Laserwall.it), l’utente visualizzerà le coordinate di data e ora dell’assemblea, i documenti allegati dall’amministratore (disponibili per visualizzazione e download), lo status (se l’assemblea è in corso, in attesa o chiusa) e il link alla videoconferenza. Cliccando sul bottone “Partecipa”, il tool avvierà il processo di identificazione del condomino: verrà richiesta la verifica del numero di cellulare (associato all’account Laserwall) e l’invio di un codice OTP (password temporanea) via SMS. Una volta ricevuto e inserito il codice OTP, l’utente potrà accedere e partecipare all’assemblea.



Una volta che l’assemblea condominiale viene dichiarata conclusa dal Presidente (eletto a maggioranza dai partecipanti e che a sua volta nomina il Segretario), Assemblea Online crea in automatico un documento con l’ordine del giorno, la relativa discussione e i risultati delle eventuali votazioni: questo documento viene riletto, come da prassi, al termine dell’assemblea in presenza dei partecipanti, del Presidente e del Segretario, per permettere eventuali rettifiche o integrazioni. Una volta conclusa questa lettura, Assemblea Online genera il verbale definitivo, consultabile sempre nella sezione dedicata. Il sistema inoltre supporta la firma elettronica semplice, utilizzata a fine assemblea per confermare il verbale da parte del Presidente e del Segretario.

