Nel mese di giugno del 2026, otto fonti irachene hanno dichiarato a Reuters che la Guardia Rivoluzionaria iraniana ha formato nuove cellule segrete in Iraq per compiere attacchi contro gli Stati del Golfo che ospitano truppe statunitensi. Queste cellule opererebbero al di fuori delle reti dei gruppi armati esistenti per evitare di essere scoperte.



Tre fonti hanno affermato che tre o quattro di queste cellule, ciascuna composta da circa 10 combattenti iracheni sciiti d’élite, hanno lanciato almeno sette attacchi con droni da postazioni desertiche vicino alle città meridionali di Bassora e Samawa. Gli attacchi hanno preso di mira siti in Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti tra il 20 aprile e il 17 maggio.



Secondo Reuters, numerosi membri di queste cellule appartengono alla “Resistenza Islamica in Iraq”, una coalizione di fazioni sciite estremiste che conta migliaia di combattenti. Tuttavia, i nuovi gruppi operano al di fuori di questa struttura di comando, rispondendo direttamente alla Guardia Rivoluzionaria iraniana, secondo quanto riferito da due funzionari militari iracheni, un funzionario della sicurezza e cinque leader di gruppi armati locali.



I cinque leader delle milizie sostengono che la creazione di queste nuove cellule in Iraq – un fatto finora non riportato dai media – riflette un cambiamento nelle tattiche della Guardia Rivoluzionaria. L’obiettivo è mantenere la capacità dell’Iran di esercitare la propria influenza nella regione in un momento in cui i gruppi armati a esso affiliati risultano notevolmente indeboliti e le loro risorse militari ed economiche sono esaurite.



Lo scorso maggio, i Paesi del Golfo sono riusciti a individuare e smantellare oltre 12 cellule legate all’Iran, in una fase in cui Teheran mantiene diversi bracci operativi nei Paesi arabi, accusati di aver causato devastazione tra le popolazioni locali.



Devastazione su vasta scala



Come è noto, la strategia dell'”unità dei fronti” e la rete di fazioni filo-iraniane hanno rappresentato il principale strumento di deterrenza e il pilastro dell’influenza di Teheran in Medio Oriente. Allo stesso tempo, queste politiche hanno provocato la devastazione di Yemen, Siria, Iraq e Libano.



Il ricercatore Sabah Al-Khuzaie ha affermato di aver confrontato le azioni dell’Iran in Iraq, Libano, Siria e Yemen dal 1979 a oggi, compreso il bilancio delle vittime causate dagli attacchi del regime iraniano in questi Paesi, con le azioni di Israele nelle sue guerre con gli arabi. “Ho riscontrato una vasta differenza in termini di vittime, morti e sfollati”, ha dichiarato. “Le azioni di Israele non equivalgono al 10% di ciò che l’Iran ha inflitto agli arabi… Eppure, c’è ancora chi definisce l’Iran una vittima”.



Secondo le stime delle Nazioni Unite, la crisi in Yemen ha causato la morte di centinaia di migliaia di persone, costringendone milioni alla fuga. Oltre l’80% della popolazione dipende ora dagli aiuti umanitari per sopravvivere, in un contesto di ripetuti avvertimenti riguardo al rischio di una catastrofica carestia. Tale crisi è divampata in gran parte a causa del sostegno dell’Iran agli Houthi, portando a danni infrastrutturali devastanti, al collasso economico e all’instabilità politica.



Saleh bin Abdullah Sulaimi osserva che, dalla rivoluzione di Khomeini e dall’adozione a Teheran dei principi di “esportazione della rivoluzione” e “Velayat-e Faqih” (tutela del giurista islamico), l’Iran è diventato “il denominatore comune di tutte le tragedie che hanno colpito la regione”. Aggiunge: “Tutto è iniziato con gli attentati alla Grande Moschea della Mecca, di cui sono stato testimone, poi gli attentati in Kuwait, fino agli attacchi di Khobar, avvenuti vicino a casa mia, causando ingenti danni”.



Secondo l’attivista, sono poi seguite le “tragedie in Siria, dove l’Iran è intervenuto con le sue truppe, milizie e consiglieri per salvare il regime di Assad”. Ha spiegato: “Il Paese è stato ridotto a terra bruciata, con centinaia di migliaia di morti e milioni di sfollati. Città come Aleppo, Homs e Daraa sono state distrutte con il pretesto della lotta al terrorismo”.



Riguardo all’Iraq, ha sottolineato che “i disastri sono iniziati dopo il 2003, quando l’influenza iraniana si è espansa attraverso milizie settarie che hanno preso il controllo dello Stato, innescando conflitti religiosi e commettendo massacri nelle città a maggioranza sunnita, trasformando Baghdad in una componente del progetto ‘Velayat-e Faqih’ piuttosto che nella capitale di uno Stato indipendente”.



Dati allarmanti



In Libano, Hezbollah ha trascinato il Paese in molteplici conflitti, causando migliaia di morti e la distruzione delle infrastrutture. L’ultimo di questi è stato il conflitto con Israele scoppiato dopo il 7 ottobre 2023 e la recente escalation successiva all’operazione statunitense contro l’Iran nel corso di quest’anno.



Una nuova valutazione pubblicata martedì dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) riporta che oltre 11.000 edifici sono stati distrutti nel sud del Libano, con danni diretti stimati in oltre 1,38 miliardi di dollari. La valutazione, condotta in coordinamento con il Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica in Libano, ha coperto le aree a sud del fiume Litani, tra cui Bint Jbeil, Marjayoun, Nabatieh, Tiro e Sidone.



Il rapporto conferma la distruzione di 11.095 edifici, con ripercussioni su quasi 18.000 unità abitative. Altri 2.242 edifici hanno subito danni parziali, mentre oltre 9.300 hanno riportato danni lievi. Il volume stimato delle macerie generate dalla distruzione ammonta a circa 3,1 milioni di metri cubi.



Il coinvolgimento del Libano



A questo proposito, il network libanese MTV ha commentato: “Hezbollah è ormai in posizione di ostilità con la maggioranza del popolo libanese. È responsabile delle morti avvenute la scorsa notte a seguito della rappresaglia israeliana contro i suoi razzi. Ha ingannato il suo stesso popolo rassicurandolo che non sarebbe intervenuto, proprio come aveva rassicurato il Presidente del Parlamento Nabih Berri. Hezbollah ha mentito a Berri, ha mentito al Presidente della Repubblica e al Governo, e ha trascinato il Libano in una guerra che non gli appartiene”.



Il portale ha aggiunto: “Il governo e l’esercito libanese devono ora trattare Hezbollah come un gruppo terroristico illegittimo; in caso contrario, queste autorità dovrebbero dimettersi immediatamente per la loro incapacità di proteggere il popolo”.



In precedenza, uno studio pubblicato dalla “Foundation for Defense of Democracies” aveva rivelato che la milizia libanese di Hezbollah riceve dall’Iran tra i 700 e gli 800 milioni di dollari all’anno per finanziare le sue attività terroristiche.



Il rapporto osserva che un tempo l’Iran forniva a Hezbollah circa 100 milioni di dollari all’anno, cifra salita a 200 milioni nel giro di un decennio, secondo un’analisi di Taylor Stapleton, esperto di relazioni estere e Medio Oriente. Ha sottolineato che “tra il 2006 e il 2009, i finanziamenti iraniani per la milizia libanese – designata come organizzazione terroristica da molti Paesi – sono stati portati a 350 milioni di dollari all’anno, in concomitanza con l’aumento dei prezzi del petrolio”.

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