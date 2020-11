Microcredito per le cooperative, opportunità di ripresa per la Sardegna

Il microcredito come strumento per superare la crisi.

Con il microcredito arriva per le cooperative uno strumento in più per superare la crisi. Ed è anche grazie a questo strumento che il sistema produttivo cooperativo della Sardegna dimostra in modo convincente la sua resilienza davanti agli affetti devastanti che la pandemia ha avuto sul sistema produttivo regionale.

Il microcredito consente alle nuove cooperative di accedere a prestiti sino a 35.000 euro. Il Decreto Liquidità dell’aprile 2020 ha esteso sino a 50.000 euro l’importo massimo dei prestiti. I prestiti sono coperti dalla garanzia dello Stato attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI.

La condizione di esclusione finanziaria coinvolge in Sardegna un numero molto elevato di persone e imprese, superiore al 25% della popolazione. Il microcredito non è da intendersi semplicemente quale credito di piccolo ammontare ma è soprattutto attenzione alla persona e al suo progetto di lavoro cooperativo.

