Pensione integrativa: perché pensarci adesso e come farlo nel modo giusto

Per tanti italiani la pensione appare come un futuro lontano, un traguardo che sembra distante decenni e che non vale la pena pianificare con largo anticipo. Tuttavia, gli scenari economici attuali raccontano una realtà ben diversa: Ciò spinge gli italiani a iniziare anticipatamente ad interessarsi a forme pensionistiche integrative.



Vediamo quali sono i motivi chiave che spingono le persone a pensare sin da giovani alla pensione integrativa quali sono le forme di investimento previdenziale maggiormente utilizzate.

La situazione attuale del sistema pensionistico tradizionale

Secondo l’ISTAT, l’Italia è il paese europeo con il più alto tasso di invecchiamento demografico. Il rapporto fra pensionati e lavoratori attivi continua a crescere, esercitando una pressione crescente sul sistema pensionistico nazionale. È evidente che, nel lungo termine, la pensione pubblica potrebbe non essere sufficiente a garantire lo stile di vita desiderato.



Sempre più persone si rendono conto che il trattamento pensionistico pubblico non è adeguato alle proprie aspettative e questo implica un interessamento verso forme di pensione integrativa, la quale diventa uno strumento fondamentale per colmare il gap e mantenere inalterato il tenore di vita.

L’importanza di iniziare presto

Molti italiani scelgono di investire sin da giovani in strumenti di previdenza integrativa, consapevoli del ruolo determinante giocato dal fattore tempo. Il principio dell’interesse composto, infatti, consente anche a piccoli versamenti regolari di generare nel tempo una crescita significativa del capitale, grazie al meccanismo per cui gli interessi maturati producono a loro volta nuovi interessi.



Analisi e simulazioni mostrano che iniziare a investire a 30 anni con un contributo mensile contenuto può portare, in ottica pensionistica, a risultati sensibilmente superiori rispetto a chi inizia più tardi, anche con importi più elevati. Questo perché un orizzonte temporale più lungo permette di massimizzare l’effetto moltiplicatore dell’interesse composto.

Investimenti previdenziali e gestione professionale

Molte persone preferiscono gestire autonomamente i propri risparmi, affidandosi al “fai-da-te”. Certamente questa scelta può apparire allettante per via della sensazione di controllo totale. Tuttavia, pianificare e gestire in autonomia un investimento previdenziale efficace richiede competenze molto specifiche, capacità di monitoraggio continuo e soprattutto tempo, risorsa oggi sempre più scarsa.

La gestione patrimoniale delegata a specialisti del settore presenta invece vantaggi importanti. I professionisti conoscono perfettamente le dinamiche del mercato, possono costruire portafogli adeguatamente diversificati e sono in grado di adattare rapidamente la strategia al variare delle condizioni economiche.



In Italia esistono diversi servizi professionali che si occupano proprio di gestione patrimoniale previdenziale: uno di questi è Fundstore, che ad esempio mette a disposizione consulenti con oltre 20 anni di esperienza specializzata. Fundstore propone soluzioni basate su portafogli multibrand, formati da fondi comuni e SICAV delle migliori case di investimento internazionali, selezionati per ottenere il massimo rendimento rispetto al rischio individuato dal cliente.

Vantaggi fiscali della pensione integrativa

Uno dei punti di forza della pensione integrativa, spesso sottovalutato, è l’aspetto fiscale. Le somme versate ogni anno per la previdenza integrativa, infatti, godono della deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro annui. Ciò significa che ogni euro versato per la pensione integrativa consente di ridurre l’importo su cui si pagano le tasse, con evidenti vantaggi sulla propria situazione fiscale.

Inoltre, la rendita derivante dalla pensione integrativa gode di tassazioni agevolate rispetto ad altre forme di investimento, soprattutto se il capitale è stato accumulato nel lungo periodo.

Pensione integrativa: gli elementi chiave

Gli elementi che sempre di più gli investitori in sistemi di previdenza integrativa valutano riguardano aspetti chiave come:

Orizzonte temporale: una maggiore disponibilità di tempo consente più flessibilità nelle scelte di allocazione, permettendo strategie a medio-lungo termine.

Livello di rischio/rendimento: le opzioni vengono selezionate in base alla coerenza con il profilo di rischio dell’investitore, cercando un equilibrio tra stabilità e crescita.

Trasparenza e semplicità: cresce l’attenzione verso soluzioni che rendano chiari costi, meccanismi e rendicontazioni, a favore di una maggiore consapevolezza e controllo.

Fundstore, ad esempio, mette la trasparenza al primo posto, fornendo una rendicontazione chiara e permettendo di modificare in qualsiasi momento l’entità dell’investimento. Inoltre, offre una costante assistenza consulenziale per rispondere a dubbi e domande durante tutto il percorso.

La pensione integrativa non è soltanto una scelta finanziaria, ma una vera e propria decisione strategica che riguarda la qualità della vita futura. Cominciare a pensare a una pensione integrativa oggi significa regalarsi domani una serenità economica che potrebbe essere altrimenti difficile da ottenere.

Una soluzione come la gestione patrimoniale offerta da Fundstore può rappresentare una scelta efficace: professionalità consolidata, semplicità operativa e un’offerta trasparente e personalizzata aiutano concretamente a prepararsi al meglio al futuro pensionistico.

