Perché dedicarsi alle attività manuali?

Al giorno d’oggi è difficile staccarsi dal ritmo di vita frenetico che la società impone. Viviamo la nostra vita quotidiana al massimo, moltiplicando i compiti senza mai fare una pausa. Siamo sempre in azione, correndo da sinistra a destra per terminare i nostri compiti. Inoltre, questo stile di vita richiede un uso eccessivo degli strumenti digitali.



Tuttavia, è possibile sfuggire a questa routine, dannosa per la nostra salute fisica e mentale. Grazie alle attività manuali è possibile rallentare e godersi il proprio tempo libero in modo diverso. Vediamo di seguito i benefici delle attività creative e ne proponiamo alcune.



Allenare la memoria con le tele per Dipingere con i Numeri



Il cervello è un organo che come i muscoli ha bisogno di essere allenato per svilupparsi e mantenersi in salute. È scientificamente provato che gli hobby creativi come dipingere con i numeri stimolano l’emisfero destro del cervello. Quest’area è legata all’intuizione, all’immaginazione e alla creatività.



Secondo uno studio, le attività manuali potrebbero aiutare i praticanti a combattere la degenerazione cognitiva del cervello. Si ritiene inoltre che le attività ricreative creative migliorino la salute emotiva e riducano notevolmente il rischio di demenza senile.

Dipingere con i numeri presuppone la presenza di una tela prestampata e divisa in aree numerate a cui ciascuna corrisponde un colore. Per completare la tela basta applicare il colore giusto su ogni sezione, una sfumatura dopo l’altra. On line sono disponibili diversi kit per realizzare idee creative quadri fai da te



I kit per Dipingere con i Numeri infatti contengono tutto il necessario per creare un’opera d’arte senza bisogno di abilità artistiche avanzate. Ogni kit include una tela pre-numerata che indica le aree da dipingere e i colori corrispondenti, i barattoli di colori acrilici numerati e diversi pennelli di varie dimensioni per dettagli e riempimenti. Inoltre, spesso sono incluse un’immagine di riferimento del dipinto finale e istruzioni dettagliate per guidare l’utente passo dopo passo. Il procedimento è davvero semplice: basta seguire i numeri sulla tela, applicando i colori corrispondenti in ciascuna area numerata. Questa procedura facilita la creazione di dipinti complessi e dettagliati, rendendo l’arte accessibile e divertente per tutti.



Benefici per il benessere mentale



Uno dei principali benefici del Dipingere con i Numeri è il suo effetto rilassante e meditativo. Concentrarsi sul riempimento delle aree numerate con i colori corrispondenti richiede attenzione e precisione, aiutando a distogliere la mente dai pensieri negativi e dalle preoccupazioni quotidiane. Questo processo può favorire la mindfulness, uno stato di consapevolezza e presenza nel momento, che è noto per ridurre lo stress e l’ansia.



Inoltre, l’atto di dipingere può migliorare l’umore e promuovere un senso di realizzazione e soddisfazione. Completare un’opera d’arte, anche seguendo una guida, offre un forte senso di compimento che può aumentare l’autostima e la fiducia in sé stessi. Per molte persone, vedere il progresso tangibile del proprio lavoro e il risultato finale può essere estremamente gratificante.



Benefici per le Capacità Cognitive e Motorie



Dipingere con i Numeri richiede l’uso di abilità motorie fini, poiché l’applicazione dei colori deve essere precisa per mantenere la chiarezza e la definizione dell’immagine. Questa pratica può essere particolarmente benefica per gli anziani, poiché aiuta a mantenere la destrezza e la coordinazione, riducendo il rischio di declino motorio.



Dal punto di vista cognitivo, seguire i numeri e ricordare quali colori applicare in diverse aree stimola la memoria e le capacità di problem-solving. Questa forma di esercizio mentale è utile per mantenere la mente agile e può contribuire a prevenire il declino cognitivo associato all’invecchiamento.

Sviluppare la concentrazione con il Diamond Painting



Nato in Cina, il diamond painting o pittura a diamante è oggi un hobby creativo molto diffuso in tutto il mondo. Semplice e divertente, favorisce il rilassamento. Ma prima di elencare i benefici di questa attività manuale, parliamo del principio.



L’idea è quella di creare immagini utilizzando piccoli strass in resina chiamati diamanti. Per farlo, si utilizza un kit contenente tutti i materiali necessari per realizzare il proprio quadro: tela prestampata autoadesiva, applicatore, pinze, vassoio, pad cera e perline. Seguendo la legenda si applicano i piccoli diamanti sulla tela prestampata con una serie di simboli ottenendo infine un bellissimo effetto a mosaico. Il quadro che ne risulta potrà essere utilizzato per decorare la casa. Questa attività creativa è come un puzzle, in cui si deve riprodurre esattamente un disegno posizionando le perline nell’ordine giusto.

