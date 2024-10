Percorsi abilitanti 30 CFU Mnemosine: cosa sono e come funzionano

I percorsi abilitanti da 30 CFU Mnemosine art. 13 DPCM 4 agosto 2023 sono un’opportunità formativa specifica per i docenti che desiderano ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Questi corsi sono rivolti in linea di principio a insegnanti professionalizzati, ovvero già in possesso di una prima abilitazione all’insegnamento o della specializzazione sul sostegno, i quali intendano conseguire un’ulteriore abilitazione in un’altra classe di concorso. Si tratta di percorsi composti da 30 CFU ovvero Crediti Formativi Universitari.



Di conseguenza ottenere i fatidici 30 CFU Mnemosine online per l’abilitazione vuol dire frequentare un percorso formativo volto all’acquisizione della qualifica abilitante, dopo ovviamente aver sostenuto l’esame finale in presenza in una delle trentacinque sedi d’esame disponibili. Il corso fornisce una preparazione teorica e pratica volta a consolidare le competenze pedagogiche e didattiche indispensabili nel contesto scolastico.



I corsi sono erogati in modalità interamente online sincrona secondo il doppio calendario disponibile, infrasettimanale e weekend. In questo modo i corsisti possono scegliere con maggiore flessibilità il proprio percorso formativo, consentendo loro di studiare secondo le proprie esigenze tramite la piattaforma online. Ciò significa selezionare il programma di studio preferibile tra il fine settimana o l’infrasettimanale, così da poter continuare eventualmente a lavorare. I 30 CFU Mnemosine sono un programma riconosciuto che facilita questo processo, rendendo accessibile la formazione anche in modalità remota, anche a chi ha conseguito un titolo accademico all’estero ed è riconosciuto abilitante all’insegnamento secondo il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM ex MIUR).

30 CFU Mnemosine: informazioni pratiche di iscrizione e fruizione

Il corso è strutturato con un piano di studi totale di centottanta ore, le quali vengono opportunamente suddivise in due attività formative di novanta ore ciascuna. A questo proposito, sono consentite, per ciascuno dei due blocchi, il 30% di assenze corrispondenti a quattro lezioni intere ossia un totale di ventisette ore complessive.



La fruizione delle lezioni avviene in modalità sincrona. Cosa significa? In pratica, il corsista è libero di scegliere le lezioni infrasettimanali oppure nel fine settimana secondo il calendario che viene fornito in piattaforma. Una volta scelta una delle due opzioni però non sarà però possibile modificare la scelta effettuata all’interno dello stesso blocco.



Tuttavia, c’è una forte disponibilità da parte del corpo docente nel far cambiare la scelta tra lezioni infrasettimanali e weekend tra un blocco di studio e l’altro. Questa soluzione è stata formulata per avvantaggiare gli studenti che non hanno un piano ben definito e hanno necessità di studiare in tempi differenziati.



Il corso da 30 CFU si articola in un totale di trenta lezioni: un CFU qualifica sei ore di attività formativa di cui è responsabile il Docente. A differenza degli altri corsi di studio presenti sulla piattaforma, non sono previste delle valutazioni intermedie poiché si accede solo alla prova finale di abilitazione.



La prova finale, come da indicazioni contenute nel DPCM 4 agosto 2023 si articola in due parti: una prova scritta consistente in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, afferenti alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione; la lezione simulata. della durata massima di 45 minuti, consistente nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.



La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Cosa aspettarsi dopo aver superato la prova finale dei corsi 30 CFU Mnemosine: gli sbocchi professionali

I percorsi abilitanti 30 CFU Mnemosine costituiscono una via efficace per migliorare la propria carriera professionale nel settore educativo, promuovendo l’aggiornamento e la specializzazione necessaria per affrontare le sfide dell’insegnamento moderno costellato da perenni mutazioni e cambiamenti ministeriali.



Dopo aver superato la prova finale dei corsi da 30 CFU Mnemosine, i partecipanti, avendo conseguito l’abilitazione all’insegnamento, possono partecipare ai concorsi scuola. Infatti, a partire dal 2025, l’abilitazione all’insegnamento costituire requisito indispensabile per la partecipazione ai concorsi.



Inoltre, i docenti di ruolo potranno utilizzare l’abilitazione così conseguita per chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo su un’altra classe di concorso. L’abilitazione infatti costituisce titolo imprescindibile per poter richiedere tale passaggio.



Nondimeno, ci sono opportunità nei settori privati, laddove i professionisti appena formati possono contribuire a progetti che promuovono la formazione culturale a distanza oppure sviluppano delle strategie finalizzate al coinvolgimento delle comunità. A ciò si aggiunga che anche per lavorare nelle scuole paritarie, l’abilitazione costituisce requisito fondamentale affinché i docenti possano stipulare contratti a tempo indeterminato.



Le possibilità non si fermano qui; alcune figure professionali possono intraprendere carriere nella gestione di biblioteche o archivi, proteggendo e valorizzando il patrimonio culturale.



Infine, il completamento dei corsi 30 CFU Mnemosine rappresenta un passo significativo verso ulteriori studi accademici o ricerca in altri rami, poiché l’approccio multidisciplinare arricchisce le skills professionali e rende i laureati altamente competitivi nel mercato del lavoro.

