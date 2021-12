Una scritta luminosa a La Maddalena.

Una grande scritta luminosa sul porto di La Maddalena, accompagnata da una luce tricolore, per la campagna di promozione dell’isola come Capitale della cultura, unica città in Sardegna candidata per questo titolo.

“E’ un bellissimo benvenuto per i turisti ed un passo in avanti importante che ci permetterà di essere valutati meglio dal Ministero”, ha affermato soddisfatto il sindaco di La Maddalena Fabio Lai, che con l’ente ha deciso che la grandissima scritta luminosa sotto le luci tricolore servirà anche da biglietto da visita per i numerosi turisti che arriveranno per visitare l’isola.

“Sono felice di questo risultato frutto di un grande lavoro di squadra – afferma la vicesindaca Federica Porcu – ringrazio il primo cittadino Fabio Lai per la fiducia e tutti gli assessori e consiglieri per aver avvallato questa proposta alla quale tenevo particolarmente. La competizione va avanti e l’entusiasmo ed il lavoro di tutta la maggioranza la rende ancora più affascinante”.