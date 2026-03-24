Privatejetfinder celebra dieci anni di eccellenza e svela le top destination per l’estate 2026

In occasione del suo decimo anniversario, Privatejetfinder, piattaforma di riferimento della vendita di voli nel settore dei jet privati, presenta le previsioni e i consigli di viaggio per la stagione estiva 2026. Con un decennio di esperienza alle spalle, migliaia di passeggeri trasportati e una solida presenza globale garantita dalle due sedi in Europa e negli Stati Uniti, l’azienda si conferma il partner di riferimento per chi cerca affidabilità, puntualità e un accesso privilegiato a una flotta di oltre 1.000 jet privati, suddivisi tra light, medium e large jet.

L’estate 2026 si preannuncia come un momento di grande vitalità per il settore, con una domanda crescente verso le località più iconiche del Mediterraneo. In un mercato così dinamico e competitivo, gli esperti di Privatejetfinder sottolineano come la pianificazione anticipata resti il fattore chiave per garantirsi gli slot aeroportuali più ambiti e un servizio su misura.

Ecco quali sono, secondo Privatejetfinder, le top destination per l’estate 2026.

Le regine del Mediterraneo: Costa Azzurra e Sardegna

La Costa Azzurra si conferma anche per il 2026 la destinazione numero uno in Europa. L’hub di Nizza Côte d’Azur si prepara a gestire oltre 15.000 movimenti di aviazione business, confermandosi il punto di accesso strategico per chi è diretto a Monaco, Cannes o Saint-Tropez.

Grazie alla flessibilità garantita da Privatejetfinder, i viaggiatori potranno combinare eventi mondani come il Gran Premio di Monaco, in programma dal 4 al 7 giugno 2026, con soggiorni esclusivi a Portofino, creando itinerari multi-destinazione senza i vincoli dei voli di linea. Parallelamente, la rotta verso la Sardegna registra già volumi record. Da Milano e Roma, i flussi verso Olbia e la Costa Smeralda si intensificano già da maggio, con passeggeri diretti a Porto Cervo e Cala di Volpe per soggiorni che fondono il lusso dei resort a bordo mare con l’esclusività dei charter in yacht.

Grecia e Isole Baleari

Il network di Privatejetfinder evidenzia una richiesta massiccia per le isole greche, con Mykonos in cima alle preferenze. La dimensione ridotta dell’aeroporto locale rende il jet privato l’unico mezzo realmente efficiente per raggiungere l’isola durante il picco stagionale, evitando i disagi dello scalo commerciale.

Oltre a Mykonos, mete come Santorini, Creta e la sempre più ricercata Paros restano tra le top destination per chi cerca privacy e scenari mozzafiato.

Non meno importanti sono le Baleari: Ibiza continua ad attrarre l’élite del clubbing mondiale già dalla tarda primavera, mentre Maiorca e Minorca si confermano le opzioni preferite per chi desidera un lusso più riservato tra borghi storici e calette silenziose.

Tradizione e nuove frontiere: Italia del sud e Croazia

La bellezza senza tempo della Costiera Amalfitana continua a dominare le richieste. Atterrando con il jet privato a Napoli o Salerno, i clienti di Privatejetfinder possono usufruire di trasferimenti integrati in elicottero o barca per raggiungere i borghi più pittoreschi della costa.

Infine, la Croazia si consolida come meta d’élite: Spalato e Dubrovnik offrono strutture moderne e un settore nautico in forte espansione, ideali per chi desidera esplorare l’Adriatico in totale libertà.

Consigli per i viaggiatori e milestone aziendale

Il decennio di operatività di Privatejetfinder ha permesso di affinare un modello di servizio basato sulla rapidità e sulla personalizzazione delle rotte.

Sebbene l’azienda sia in grado di rispondere a richieste last-minute, la pianificazione anticipata di almeno 6-8 settimane resta il consiglio principale per affrontare serenamente il picco di traffico di luglio e agosto. Muoversi al di fuori dei periodi di punta, scegliendo invece mesi come maggio o settembre, garantisce non solo un clima ideale ma anche l’accesso a una disponibilità di flotta più ampia e a condizioni economiche più flessibili.

Questa versatilità, supportata da una flotta diversificata che spazia dai light jet ai large jet, permette a Privatejetfinder di dettare nuovi ritmi dell’aviazione business mondiale.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.privatejetfinder.com