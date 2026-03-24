Luogosanto, lavori sui corsi d’acqua contro il rischio idrogeologico

Interventi per mitigare il rischio idrogeologico a Luogosanto

Il Comune di Luogosanto avvia importanti interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e alla mitigazione del rischio idrogeologico. L’attività, programmata in conformità con la Delibera di Giunta Regionale n. 20/58 del 30 giugno 2022, si concentra specificamente sulla pulizia e sul ripristino dell’efficienza idraulica del Rio la Funtanedda e del Rio Crisciuleddu.

L’Amministrazione Comunale, in qualità di ente committente, ha affidato l’esecuzione dei lavori all’impresa locale Sotgiu Martino. Il progetto, curato dall’ingegner Pietro Pasella che riveste anche i ruoli di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, prevede un investimento complessivo da contratto pari a 34.059,54 euro. La gestione tecnica del procedimento è invece seguita dai geometri Agostino Pimedda e Giovannamaria Mara, rispettivamente responsabile del settore tecnico e responsabile del progetto.

I lavori sono stati ufficialmente consegnati in data 26 febbraio 2026 e si prevede che vengano completati entro un arco temporale di 90 giorni. I lavori sono finalizzati a liberare l’alveo dei fiumi dai detriti e dalla vegetazione in eccesso garantendo così il regolare deflusso delle acque in maniera tale da prevenire potenziali criticità legate a fenomeni atmosferici di particolare intensità.

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