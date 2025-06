Antibioticoresistenza: la minaccia silenziosa che ci riguarda da vicino

Negli ospedali, negli allevamenti e persino nei rubinetti di casa, la resistenza agli antibiotici avanza silenziosamente. Un fenomeno diffuso, ma spesso trascurato, che riduce l’efficacia di una delle scoperte più importanti della medicina moderna. Ne abbiamo parlato con gli esperti della farmacia online Farmamia che ci hanno spiegato in parole semplici un argomento complesso ma fondamentale per il nostro futuro.

Cos’è l’antibioticoresistenza e perché è un problema crescente

L’antibioticoresistenza è un fenomeno per cui i batteri diventano insensibili all’azione degli antibiotici, rendendo più difficile o addirittura impossibile curare infezioni che fino a poco tempo fa si risolvevano facilmente. Si tratta di un processo naturale, che però negli ultimi decenni si è intensificato a causa dell’uso scorretto e massiccio di questi farmaci, sia in ambito umano che veterinario.



Questa perdita di efficacia può compromettere cure comuni e complesse, dalla gestione di infezioni respiratorie fino agli interventi chirurgici o ai trattamenti oncologici. Alcuni batteri possiedono naturalmente questa capacità di resistere ai farmaci (resistenza intrinseca), mentre altri la acquisiscono nel tempo attraverso mutazioni genetiche o scambi di materiale genetico con altri microrganismi (resistenza acquisita).



L’antibioticoresistenza non è un fenomeno marginale: secondo le autorità sanitarie, sta diventando una delle principali minacce globali alla salute pubblica. Più le infezioni resistenti si diffondono, più si allungano i tempi di guarigione, aumentano i costi per i sistemi sanitari e crescono i rischi per i pazienti.

Antibioticoresistenza: da cosa nasce e come si diffonde

I batteri sono organismi straordinariamente adattabili. Per sopravvivere, sono capaci di inventare meccanismi ingegnosi: alcuni producono enzimi che disattivano il farmaco, altri cambiano la propria struttura per diventare irriconoscibili. Possono addirittura impedire l’ingresso dell’antibiotico o aggirare la sua azione usando nuove vie metaboliche.



Ma non sono soli in questa guerra. Li aiutiamo noi. L’uso eccessivo e spesso scorretto degli antibiotici — nei pazienti, negli allevamenti, nell’agricoltura — crea un ambiente ideale per selezionare i ceppi più resistenti. Ogni dose non necessaria è un colpo di fortuna per quei batteri capaci di resistere.



E poi c’è la globalizzazione: viaggi, merci, contatti. Un batterio multiresistente può attraversare il pianeta in meno di 24 ore. Gli ospedali, dove si concentrano pazienti fragili e terapie intensive, sono spesso i primi focolai. Le residenze sanitarie, i pronto soccorso, perfino gli ambulatori territoriali possono diventare punti critici.



A tutto ciò si aggiunge il ruolo spesso sottovalutato dell’ambiente. Gli antibiotici non si dissolvono nell’aria: restano nelle acque reflue, nei fanghi industriali, nel letame. Penetrano nei suoli agricoli, nei fiumi, nelle falde. E lì, silenziosamente, continuano a fare danni, contribuendo alla selezione di nuovi ceppi resistenti.

Errori comuni e cattive abitudini: il ruolo di tutti noi

Quante volte abbiamo preso un antibiotico “avanzato” da una cura precedente? Quante volte l’abbiamo chiesto in farmacia per un semplice raffreddore, o consigliato a un familiare “tanto era lo stesso problema”? Questi piccoli gesti quotidiani hanno conseguenze enormi.



Gli antibiotici non sono antipiretici, né antidolorifici. Non curano i virus, come l’influenza o il raffreddore. Eppure, vengono usati spesso come se lo fossero. Ancora più pericolosa è l’abitudine di interrompere la terapia al primo miglioramento: i sintomi passano, ma il batterio può sopravvivere e diventare più forte.



La regola d’oro è semplice: gli antibiotici si assumono solo se prescritti da un medico, alle dosi indicate, per il tempo necessario. Senza eccezioni. E i farmaci inutilizzati? Non vanno gettati nel lavandino o nella spazzatura: esistono punti di raccolta sicuri in farmacia. Perché ogni antibiotico disperso può tornare a galla, magari sotto forma di un’infezione letale.



Anche i medici, naturalmente, hanno un ruolo chiave. Prescrivere solo quando necessario. Informare con chiarezza. Segnalare i casi resistenti. Promuovere la prevenzione, l’igiene, l’uso dei dispositivi di protezione. La lotta alla resistenza si vince soprattutto fuori dagli ospedali, nel territorio, nella quotidianità.

Contrastare l’antibioticoresistenza: cosa prevede il Piano Nazionale

L’Italia non parte da zero. Il Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022–2025, approvato dal Ministero della Salute, definisce strategie precise per affrontare l’emergenza. E ne abbiamo bisogno: secondo l’ECDC, siamo secondi in Europa per decessi legati a infezioni resistenti. Peggio di noi, solo la Grecia. Un dato che parla da solo.



Il piano si basa su un principio fondamentale: One Health, ovvero la consapevolezza che la salute umana, animale e ambientale sono strettamente intrecciate. Tre le linee d’azione principali: monitorare la diffusione delle resistenze, prevenire le infezioni nei contesti sanitari e comunitari, promuovere un uso corretto degli antibiotici in ogni settore.



Accanto a queste, quattro pilastri trasversali: formazione degli operatori, comunicazione pubblica trasparente, ricerca e innovazione, cooperazione tra istituzioni e paesi.



Un capitolo a parte riguarda l’ambiente. Gli antibiotici e i geni di resistenza presenti nei fanghi di depurazione, nel letame o nelle acque reflue ospedaliere sono ormai considerati “contaminanti emergenti”. Discariche e falde acquifere diventano serbatoi invisibili ma pericolosi.



Per questo, il piano prevede misure stringenti per lo smaltimento sicuro di farmaci scaduti, residui da allevamenti e reflui industriali. Non si tratta solo di una questione sanitaria, ma di una vera emergenza ecologica.



Contrastare l’antibioticoresistenza non è più un’opzione: è una responsabilità collettiva. Per non trovarci domani a combattere infezioni con le mani legate, è oggi che dobbiamo agire.

