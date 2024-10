Attenzione: i carichi pesanti mettono a rischio la salute di milioni!

In una società dove il fai-da-te è diventato la norma, dall’arredamento della casa al trasloco autonomo, un pericolo insidioso minaccia la salute di milioni di italiani. Il sollevamento di carichi pesanti, una pratica quotidiana considerata innocua da molti, sta causando un’epidemia silenziosa di infortuni gravi. Dalle ernie discali ai problemi cronici alla schiena, il prezzo del sollevamento improprio di pacchi e mobili è più alto di quanto si possa immaginare.



Le statistiche parlano chiaro: si stima che circa il 97% degli italiani abbia sofferto almeno una volta nella vita a causa di dolori e lesioni derivanti da movimenti sbagliati e sollevamenti eccessivi. Questo fenomeno non risparmia nessuno: dai giovani in trasloco ai genitori che sollevano giocattoli e attrezzature, fino agli operai impegnati quotidianamente in attività di movimentazione pesante.

Come evitare il mal di schiena?

Ma come si può evitare di cadere in questa trappola dolorosa? Esperti del settore e medici concordano: la prevenzione è la chiave. Soluzioni pratiche “casalinghe” come l’uso di carrelli, carriole e pattini per mobili, il sollevamento corretto piegando le ginocchia e tenendo la schiena dritta, possono fare la differenza. Ecco quattro soluzioni spiegate nel dettaglio:

Adottare tecniche di sollevamento corrette : Assicurati di piegare le ginocchia e mantenere la schiena quanto più dritta possibile quando sollevi oggetti pesanti. Usa la forza delle gambe per sollevare, non quella della schiena.

: Assicurati di piegare le ginocchia e mantenere la schiena quanto più dritta possibile quando sollevi oggetti pesanti. Usa la forza delle gambe per sollevare, non quella della schiena. Mantenere un peso corporeo salutare : Controllare il proprio peso aiuta a ridurre la pressione sulla colonna vertebrale. Una dieta bilanciata e l’esercizio fisico regolare sono fondamentali.

: Controllare il proprio peso aiuta a ridurre la pressione sulla colonna vertebrale. Una dieta bilanciata e l’esercizio fisico regolare sono fondamentali. Rafforzare la muscolatura del core : Un core forte fornisce supporto alla tua schiena. Integrare nella tua routine esercizi che mirano a rinforzare i muscoli addominali e della schiena può prevenire il mal di schiena.

: Un core forte fornisce supporto alla tua schiena. Integrare nella tua routine esercizi che mirano a rinforzare i muscoli addominali e della schiena può prevenire il mal di schiena. Utilizzare strumenti di assistenza: Invece di sollevare carichi pesanti manualmente, utilizza strumenti come carrelli, cinghie di sollevamento o pattini per mobili. Questi dispositivi possono ridurre notevolmente lo sforzo sulla schiena, distribuendo il peso del carico in modo più uniforme e permettendoti di muoverlo facilmente da un punto A a un punto B senza sollecitazioni dannose.

Implementando queste pratiche nella vita quotidiana, si possono ridurre significativamente i rischi associati al sollevamento e al trasporto di oggetti pesanti, promuovendo una salute della schiena duratura e prevenendo il mal di schiena.

E per i carichi pesanti in ambito industriale?

Anche (se non soprattutto) in ambito industriale si è cercato da anni delle soluzioni innovative per la movimentazione di carichi pesanti.



La movimentazione industriale dei carichi pesanti è spesso affidata a soluzioni tradizionali come gru, che sono strumenti molto potenti ma con diversi limiti. Richiedono molto spazio per operare, non sono adatte agli ambienti più ristretti e necessitano il costante monitoraggio da parte di personale estremamente qualificato. Inoltre, ostacoli come guide o pavimentazioni irregolari possono diventare un problema, aumentando i rischi per la sicurezza degli operatori nelle vicinanze.



In queste situazioni, i carrelli per la movimentazione industriale rappresentano un’alternativa più flessibile e sicura. Sistemi come Apollo di Mouvers offrono una soluzione efficace grazie alla trazione idraulica e alla capacità di trasportare fino a 75 tonnellate.



La sicurezza degli viene garantita alla trazione controllata, che permette movimenti fluidi e precisi, e ai sistemi di frenatura automatica che prevengono movimenti indesiderati. Inoltre, le ruote PRO-GRIP offrono una stabilità ottimale su superfici irregolari, riducendo il rischio di scivolamenti o perdite di controllo, mentre il radiocomando permette di gestire il carrello a distanza, minimizzando l’esposizione degli operatori a situazioni pericolose​​​.



Questi sistemi migliorano non solo la sicurezza degli operatori, ma anche l’efficienza complessiva, riducendo tempi e costi operativi.

La salute prima di tutto

Questa emergenza salute solleva un campanello d’allarme su un tema spesso sottovalutato. È essenziale che ognuno di noi, nel proprio quotidiano e sul lavoro, adotti misure preventive per proteggere il proprio benessere fisico. Informiamoci, adottiamo le giuste precauzioni e accogliamo le innovazioni tecnologiche che possono trasformare il rischio in sicurezza. La salute viene prima di tutto, e insieme possiamo sollevare il futuro verso orizzonti più sereni.

