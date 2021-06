Boccata di freschezza: perché l’acqua termale è indispensabile durante l’estate?

Tutti i benefici dell’acqua termale.

L’acqua termale è un prodotto davvero importante nelle cure estive, poiché rinfresca la pelle, aiuta a far fronte al microclima secco dell’ufficio e persino (!) a risolvere alcuni problemi della pelle. Se dubiti ancora della necessità di questo prodotto cosmetico, allora siamo pronti a dissipare i tuoi dubbi e dimostrare che questa non è solo una tendenza della moda, ma anche un ottimo prodotto idratante per il viso.

L’acqua termale è l’acqua ad alto contenuto di oligoelementi e sali minerali di sorgenti idrotermali sotterranee, che sgorgano ad una profondità di circa 4-5 km e sono riscaldate dall’attività vulcanica della Terra (magma). Come spiegano gli specialisti, la sua composizione dipende dalla profondità delle sorgenti termali e dalla loro posizione: più profonde sono le acque, maggiore è la loro mineralizzazione.

Scopriamo insieme come usare correttamente l’acqua termale per la pelle del viso, in modo che porti solo benefici.

– L’acqua termale deve essere applicata solo sulla pelle pulita. I cosmetologi di Bioderma consigliano di utilizzare l’acqua termale dopo aver deterso il viso. Così svolgerà meglio le sue funzioni, restringerà i pori e idraterà il viso più velocemente. Per un effetto migliore, gli esperti consigliano di fare un piccolo massaggio al viso prima di spruzzare l’acqua termale, in questo modo l’acqua penetrerà in profondità nella pelle e darà il miglior risultato.

– Spruzza correttamente l’acqua termale sul viso. L’errore più grande che le donne fanno quando lo usano è la spruzzatura sbagliata. Si consiglia di spruzzare a una distanza di 20-30 cm dal viso. Dopo, è necessario tamponare il prodotto rimanente sul viso con un fazzoletto.

– Usa l’acqua termale anche per fissare il trucco. In estate, quando fa caldo, il trucco inizia a “scorrere” molto rapidamente. Per prolungare la sua durata, i truccatori consigliano di spruzzare acqua termale sul viso dopo aver applicato il trucco.

– Dopo la depilazione, la pelle si irrita spesso, soprattutto in estate. Per lenire la pelle, spruzzare con acqua termale sulle zone del corpo depilate. Il calcio naturale rafforza le funzioni protettive della pelle e la aiuta a recuperare più velocemente. L’irritazione e il rossore sulla pelle scompaiono molto più velocemente.

– Non utilizzare acqua termale in spiaggia. Durante la permanenza in spiaggia, i dermatologi sconsigliano di utilizzare acqua termale, in quanto riflette fino al 20% dei raggi solari, il che può provocare ustioni. Puoi rinfrescarti dopo aver preso il sole. Per dissetare la pelle, spruzza acqua termale su viso e corpo dopo aver preso il sole. Il magnesio e il calcio nella composizione aiutano a ripristinare la pelle, mentre il sodio e potassio normalizzano il suo equilibrio idrico.

– Dato che l’estate è il periodo delle vacanze e viaggi, l’acqua termale è il prodotto numero uno da utilizzare sull’aereo o prima di salire. In altitudine, l’aria si secca e la pelle inizia a produrre vigorosamente sebo per “autoidratarsi”. A bordo di un aereo anche la pelle secca può risplendere. L’acqua termale lenisce il derma e previene la diminuzione dei livelli di umidità. Ma in questo caso, è meglio scegliere una composizione a basso contenuto di sali minerali, in modo che l’equilibrio idrico-sale della pelle non oscilli.

Come scegliere?

Questi “prodotti rinfrescanti” differiscono a seconda del grado di mineralizzazione. Per quanto riguarda il livello di minerali, l’acqua termale può essere:

+ Ipotonica – contiene la minor quantità di sali minerali ed è adatta a tutti i tipi di pelle, con un miglior effetto sulla pelle grassa e problematica.

+ Isotonica – ha una composizione minerale molto simile all’ambiente interno del corpo. Ideale per le pelli più sensibili, secche e allergiche. In linea di principio, l’acqua isotonica è la più versatile e adatta a qualsiasi tipo di pelle.

+ Ipertonica – acqua altamente mineralizzata, la più attiva nell’effetto sulla pelle. Dovrebbe essere usata per la pelle grassa con pori dilatati e altri difetti.

Nelle giornate calde, senti la freschezza sulla tua pelle!

(Visited 67 times, 67 visits today)