Le nuove piste ciclabili a Olbia.

In pochi anni Olbia ha assistito ad una rivoluzione ciclabile. Con l’inaugurazione del nuovo lungomare si permetterà la congiunzione della pista dell’Isola Bianca, con quella dell’ansa sud, che poi renderà tutta la costa cittadina a misura di ciclista.

Per questo il Comune di Olbia ha redatto due piani di mobilità sostenibile il Biciplan e il Pediplan, grazie a questi si realizzeranno le ultime piste mancanti. Due i progetti: uno da via dei Lidi fino alla zona industriale, l’altro in viale Aldo Moro. Per anticipare quella che sarà la trasformazione di quest’ultima, l’amministrazione ha realizzato il limite della città a 30 chilometri orari. “Una delle poche città ad averlo fatto”, ha detto il sindaco Settimo Nizzi. Questo un primo passo per realizzare la realizzazione del percorso ciclabile. “Siamo aspettando la loro approvazione – prosegue –, dopo di che faremo i progetti, che saranno confrontati per fare lo stato dell’arte”.

I due piani sono esito del progetto europeo CycleWalk a cui ha preso parte dal 2017 il Comune per realizzare la mobilità del futuro, con cinque Paesi diversi. Il primo cittadino ha invitato a partecipare al Mobility Quiz fino al 15 giugno. Il test serve per capire la conoscenza della mobilità sostenibile e si trova sul link https://tpsurvey.it/964566?lang=it

