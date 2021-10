La cannabis legale: una piacevole rivoluzione

Cos’è il cbd e perché assumerlo

La sigla cbd è acronimo di cannabidiolo, una sostanza che ha molte qualità terapeutiche e che non deve essere confusa con il THC, ovvero il tetraidrocannabinolo, la “parte” psicoattiva della pianta responsabile dell’assuefazione a cui vanno incontro coloro che ne abusano. Gli studi effettuati sulla cannabis hanno dunque dimostrato scientificamente che un utilizzo ragionato di determinati prodotti basati sul cbd è in molti casi consigliato per raggiungere obiettivi medici di varia tipologia. Vediamo insieme quali sono i principali benefici che derivano dal consumo di erba cbd;

il cannabidiolo ha proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche ed è quindi perfetto per attenuare le infiammazioni localizzate che derivano da traumi sportivi o sindromi da raffreddamento;

ha e antidolorifiche ed è quindi perfetto per attenuare le infiammazioni localizzate che derivano da traumi sportivi o sindromi da raffreddamento; l’ erba cbd ha un effetto rilassante che permette ai soggetti che ne fanno uso di dormire meglio e liberarsi dallo stress, ivi compresi alcuni stati d’ansia che accomunano diverse persone;

ha un che permette ai soggetti che ne fanno uso di dormire meglio e liberarsi dallo stress, ivi compresi alcuni stati d’ansia che accomunano diverse persone; chi soffre di cefalee o tende ad avere comportamenti particolarmente “chiusi” nei rapporti interpersonali potrebbe trovare giovamento dall’impiego del cannabidiolo, in questo caso capace di contribuire alla distensione del sistema nervoso, con conseguenti benefici dal punto di vista dell’equilibrio in generale.

Alcuni esempi di prodotti al cannabidiolo

Durante la lavorazione dell’erba cbd il livello di cannabidiolo cambia in base alle infiorescenze utilizzate e con esso modificano gli effetti benefici relativi alla sua assunzione; tuttavia, sono molti altri gli aspetti da tenere in considerazione, come il sapore, gli aromi della pianta e diversi parametri che non possono non incuriosire tutti gli appassionati di cannabis. Per esempio in commercio è presente una varietà di erba cbd dal colore verde intenso misto ad alcune sfumature rossastre; si tratta di una pianta che ha un sapore intenso, fruttato, a cui si aggiunge un lieve sentore di pino.

Questa particolare qualità è indicata per combattere lo stress e il tipico senso di ansietà che deriva da una spossante attività quotidiana. Coloro che pretendono la pianta migliore in assoluto possono affidarsi alle varietà di cannabis certificate; parliamo di infiorescenze prive di semi che vengono selezionate a mano singolarmente. All’olfatto, questi tipi di erba cbd sfoggiano profumi agrumati che lasciano spazio a note di nocciola, riportando alla mente le delicate sensazioni che si provano durante una passeggiata fra boschi e prati fioriti. L’infiorescenza Erba del Chianti è una novità assoluta che deriva da una selezione speciale del 2020; si tratta di 500 piante il cui gusto è intenso e persistente. Questa varietà si può distinguere facilmente anche a prima vista per via delle piccole gemme che la contraddistinguono, bacche che hanno un sapore ricchissimo di aromi.

L’importanza di rivolgersi a professionisti

Abbiamo visto che la cannabis legale è oramai una realtà e che in tale contesto non si parla in alcun modo di reato; certamente è necessario rispettare alcune regole che possono essere sintetizzate come segue:

la condizione essenziale imposta dalla Comunità Europea consiste nel fatto che la cbd derivi dalla lavorazione della canapa sativa nella sua interezza, in quanto separandone alcune fibre il livello di THC potrebbe diventare troppo elevato (sul territorio italiano il limite è fissato allo 0.5%);

nella sua interezza, in quanto separandone alcune fibre il livello di THC potrebbe diventare troppo elevato (sul territorio italiano il limite è fissato allo 0.5%); l’erba cbd ( come spiegato qui https://www.justmary.fun) può essere trasportata su tutto il territorio della UE purchè la sostanza sia etichettata e tracciata come il prodotto di uno Stato membro dell’Unione stessa.

In base alle condizioni imposte dal legislatore diventa essenziale rivolgersi a professionisti che trattino le piante della cannabis nel più assoluto rispetto delle regole al fine di evitare serie complicazioni giudiziarie; inoltre, il trattamento lecito della sostanza comporta a livello terapeutico, secondo dati certi e sperimentati, i vari benefici sopraelencati. L’erba cbd è dunque una piacevole novità che stuzzica l’interesse degli appassionati e di molti curiosi che vorrebbero approfondire un nuovo mondo tutto da scoprire.