Furto nel piccolo museo di Arzachena, rubati diversi manufatti

Il furto alla Scatola del Tempo di Arzachena.

Brutta sorpresa ieri per il piccolo museo di Arzachena La Scatola del Tempo. Ignoti hanno messo a soqquadro il locale e rubando diversi manufatti.

Se nelle precedenti occasioni i ladri si erano concentrati solamente sulla cassettina delle offerte, questa volta sono spariti anche due cesti porta pane, due riproduzioni di carte antiche, una vecchia cornice di legno intarsiato, un vecchio macinino per caffè, un fossile di stella marina, una vecchia bussola, un segaccio rudimentale e altre piccole cose.

Il piccolo museo rimarra chiuso fino a data da destinarsi. “Oggi lo siamo meno e l’amarezza ci invita a non commentare oltre. Alle insegnanti e agli insegnanti delle scuole del territorio, che ci hanno contattato per una eventuale visita assistita, confermiamo che nulla cambia. Dateci solamente qualche giorno di tempo per rimettere in ordine e poi si riparte, con una modalità di fruizione che dovrà, a questo punto, essere diversa dalla precedente”, fanno sapere dalla Scatola del Tempo.