Creme Viso Antirughe per la Menopausa: Come Migliorare l’Elasticità della Pelle

Oltre al corpo, durante la menopausa, a cambiare è anche la pelle, sulla quale si riflettono gli effetti di questo cambiamento ormonale. Insieme alla menopausa, la pelle subisce anche gli effetti dell’invecchiamento cutaneo, che comprendono perdita di elasticità e la formazione delle rughe.



Per arrestare gli effetti della menopausa sulla pelle, possiamo includere nella skincare routine quotidiana una crema antirughe specifica.



Ecco come sceglierla.

Gli effetti della menopausa sulla pelle

La menopausa è un momento molto delicato per la vita delle donne, che può influenzare anche il benessere della pelle.



Complice anche l’invecchiamento cutaneo, la pelle diventa sempre meno elastica e tonica, a causa della minore produzione di collagene ed elastina. Questo porta al rilassamento dei tessuti, ad una pelle meno elastica e alla formazione delle rughe.



I segni dell’età, inizialmente, si concentrano sulle zone più sensibili del viso, dove la pelle è più sottile, come il contorno occhi e il contorno labbra. Ma con l’arrivo della menopausa, la pelle diventa meno elastica e più incline alla comparsa di rughe su tutto il viso.



La menopausa può influire anche sulla produzione di melanina, che diventa più irregolare, portando a degli accumuli in alcune parti del viso, col rischio di formazione di macchie e discromie cutanee, che rendono il tono della pelle irregolare.



Infine, in alcuni casi, la menopausa può portare ad un’eccessiva produzione di sebo, rendendo la pelle lucida e più soggetta a imperfezioni.

Quali attivi scegliere per la nostra crema viso in menopausa

Con l’arrivo della menopausa, è importante cambiare la nostra routine di bellezza, in modo da rispondere alle nuove esigenze della nostra pelle. Per questo, è importante introdurre nuovi attivi, che possano dare alla pelle un aspetto più luminoso e giovane.



Acido Ialuronico

L’Acido Ialuronico è un attivo che viene prodotto anche dall’organismo, la cui produzione diminuisce, a causa dell’invecchiamento cutaneo e della menopausa.



Questo attivo riesce a garantire elasticità, idratazione e morbidezza ai tessuti e, inoltre, rinforza la barriera protettiva della pelle, aiutandola a difendersi dagli attacchi esterni e interni.



Per aiutare la pelle a ritrovare la sua idratazione, possiamo scegliere una crema viso con Acido Ialuronico, che ci aiuta a rimpolpare la pelle e a darle un aspetto più elastico e luminoso.

Retinolo

Il Retinolo è un derivato della Vitamina A e viene utilizzato tantissimo nei trattamenti cosmetici per la sua funzione antiage.



Questo attivo, infatti, ha una leggera azione esfoliante sulla pelle, utile per stimolare il ricambio cellulare, eliminare le cellule morte e rendere la pelle più luminosa e dal tono più compatto.



Inoltre, stimola la produzione di elastina e collagene, le due proteine che rendono più elastica e tonica la pelle.



Introducendo, nella nostra skincare routine, una crema viso con Retinolo, riusciremo a contrastare l’aspetto dei segni del tempo e a dare alla pelle un aspetto più luminoso.

Vitamina C

La Vitamina C viene utilizzata nei trattamenti antiage per la sua azione antiossidante. Questo vuol dire che è capace di neutralizzare i radicali liberi, che provocano lo stress ossidativo e che sono tra i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo.



Ha anche un’azione schiarente e agisce per minimizzare l’aspetto delle macchie e delle discromie cutanee, rendendo il tono della pelle più uniforme e omogeneo.

Alcuni consigli per migliorare l’elasticità della pelle

Oltre che con i prodotti skincare antirughe, possiamo rendere la pelle più elastica anche con alcune buone abitudini da adottare tutti i giorni.



Innanzitutto, è importante ricordare che il benessere della pelle passa anche da dentro, quindi cerchiamo di seguire un’alimentazione equilibrata, ricca di antiossidanti e vitamine, limitando i grassi saturi e gli zuccheri raffinati, che possono danneggiare la pelle.



Per mantenere l’idratazione, è importante bere almeno 1,5/2 litri di acqua al giorno.



Cerchiamo di adottare uno stile di vita sano, praticando un regolare esercizio fisico, che abbassa i livelli di stress e aiuta a ossigenare meglio gli organi, tra cui la pelle.



È importante anche avere una routine del sonno regolare, cercando di dormire 7-8 ore a notte, evitando l’utilizzo degli schermi blu prima di andare a dormire, come tablet e smartphone.



Per migliorare l’elasticità della pelle, possiamo anche fare alcuni esercizi di ginnastica facciale: basteranno pochi minuti al giorno per riuscire a tonificare il viso, stimolare la circolazione e minimizzare l’aspetto dei segni del tempo.

