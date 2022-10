Proteine, nemiche delle calorie e amiche del metabolismo: scopriamo perché

Quando si sceglie di intraprendere un regime alimentare ipocalorico, finalizzato alla perdita di peso, è importante assumere tutti i nutrienti essenziali per raggiungere il proprio obiettivo senza rinunce e senza arrecare danni all’organismo.

Ma ci sono nutrienti che rappresentano un “aiuto” imprescindibile, e che sono in grado di agevolare la perdita di peso. Le proteine, ad esempio, sono in grado di aumentare il metabolismo e ridurre il grasso in eccesso, in particolare quello localizzato nell’area addominale.

Le proteine, infatti, sono in grado di indurre un senso di sazietà più duraturo, e hanno un apporto inferiore di calorie rispetto, ad esempio, ai carboidrati. L’organismo, inoltre, durante il processo digestivo, impiega più tempo per elaborare le proteine, e questo fa sì che il metabolismo resti attivo per un tempo notevolmente superiore, lasciando bruciare un numero maggiore di calorie.

In particolare, una dieta proteica viene consigliata a coloro che praticano attività fisica, anche non a livello agonistico. Per gli sportivi, infatti, è fondamentale assumere un fabbisogno di proteine direttamente proporzionato al proprio peso corporeo. Il cambiamento che l’apporto di proteine è in grado di produrre sul metabolismo, rischia di innescare un meccanismo di dimagrimento che potrebbe far perdere, insieme al grasso in eccesso, anche il tono muscolare. È importante, dunque, stabilire la propria “quota proteica“, ovvero la dose giornaliera raccomandata.

Ma a volte attenersi alla dieta risulta complicato, anche in considerazione del fatto che molte persone non hanno la pazienza e la costanza di preparare i cibi da portare con sé, per affrontare un’intera giornata lontano da casa. E dunque si finisce per non rispettare la dieta, andando ad assumere cibi poco consoni, in almeno uno dei 3 pasti principali.

Per ovviare a questo problema, Pesoforma, azienda leader nella preparazione di pasti sostitutivi ipocalorici da inserire all’interno di un regime alimentare finalizzato alla perdita di peso, ha concepito per i suoi clienti una serie di pasti sostitutivi proteici, equilibrati e arricchiti con tutti i nutrienti essenziali.

La linea di pasti sostitutivi proteici Pesoforma comprende una serie di prodotti in grado di soddisfare tutti i gusti, per chi ama il salato e il dolce, e vuole mantenere la linea con gusto. A tutto questo, naturalmente, si aggiunge anche la praticità, che è un elemento fondamentale dei pasti sostitutivi. Le barrette al cioccolato sono estremamente comode, da portare sempre con sé, nella borsa dell’ufficio, oppure nella sacca della palestra, se magari si utilizza la pausa pranzo per fare esercizio e non ci si vuole appesantire, prima di riprendere il lavoro. Un ottimo compromesso tra gusto e leggerezza.