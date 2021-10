Vegetali in autunno e inverno: quali mangiare?

L’autunno è in pieno svolgimento e con il cambio stagione, è bene fare il pieno di frutta e verdura. Vediamo quali sono i migliori ingredienti da inserire nella propria dieta di tutti i giorni.

Il corpo umano con il cambio delle stagioni, ha bisogno di variare la sua dieta e la tipologia di frutta e verdura che si inserisce nei propri pasti. A meno che non si viva in un paese tropicale, non sempre si può avere nella propria dieta frutta gustosa e succulenta. Però, seguendo la stagionalità, si possono avere delle ottime alternative ai frutti tropicali.



Conoscere quale è la frutta e la verdura di stagione non è sempre facile, ma grazie agli amici di vivodibenessere.it abbiamo scritto questa guida. Questo progetto editoriale dedito a consigli e guide sul vivere in modo naturale, raccoglie centinaia di approfondimenti per risolvere facilmente i più comuni problemi di tutti i giorni.



Quali cibi si dovrebbero mangiare in autunno/inverno?



Tra le cose più importanti da tenere a mente per mangiare sano, è seguire le stagionalità di frutta e verdura. Per chi vuole avere una base di partenza da cui scegliere nel periodo autunnale e invernale, ecco alcune delle scelte che andrebbero inserite nella propria dieta.



Verdure e radici: carote, zucca e patate dolci;

Cereali integrali: riso integrale, quinoa, avena e miglio;

Legumi: fagioli, ceci, lenticchie e soia;

Verdure verdi: broccoli, spinaci, cavolo, sedano e carciofi;

Frutta: mele, melograni, agrumi e pere;

Aromi: zenzero, curcuma, rosmarino, timo e basilico.



Alcuni degli ingredienti presenti in questa lista si possono trovare tutto l’anno, grazie anche all’utilizzo di serre per la coltivazione di frutta e verdura.



Inserire questi elementi fin dalla colazione, è sicuramente importante per la propria salute. Frutta e verdura, sono spesso degli ingredienti che molte persone non prendono assolutamente in considerazione per realizzare i propri pasti.



La scelta di pasti precotti o provenienti dai fast food può portare ad ingrassare e a non seguire una dieta salutare per il proprio corpo.



Che cosa inserire nel proprio piano alimentare?



Pianificare settimanalmente i propri pasti è una buona idea se si vuole semplificare la loro preparazione e allo stesso tempo arricchirla di ingredienti importanti per la salute. Ecco alcuni suggerimenti da cui partire per la preparazione dei propri pasti.



Colazione



Per iniziare nel modo migliore la giornata, si può cucinare un porridge nutriente. Piatto realizzato con avena pre-ammollata, latte vegetale (di soia o simile), mela grattugiata, zenzero e cannella. Per rendere ancora più ricco e gustoso questo piatto, si può includere delle noci, frutta secca e un cucchiaio di miele.



Pranzo



Il pasto più importante della giornata, deve essere composto da una combinazione di grano, verdure e legumi che possono anche essere raccolti in un unico piatto. Negli ultimi anni, sono sempre più di moda le bowl che racchiudono tutti questi elementi. Per chi non ha troppo tempo e/o vuole semplificare la preparazione del proprio pasto, è sicuramente un’ottima soluzione da prendere in considerazione.



Cena



Il pasto della sera deve essere più leggero del pranzo, ma allo stesso tempo è importante che sia completo sotto tutti i punti di vista.



Una zuppa calda con verdure e legumi o del pesce cotto al vapore sono due scelte ideali per realizzare una cena leggera ma allo stesso tempo completa. Un contorno di verdure è un complemento ideale per arricchire anche il più basico piatto cotto al vapore o zuppa.



Scegliere di seguire la stagionalità delle coltivazioni per arricchire la dieta di tutti i giorni, è sicuramente un punto fondamentale per chi vuole rimanere in salute e allo stesso tempo ridurre il costo dei propri pasti. Infatti, frutta e verdura di stagione rappresentano un acquisto “economico” a differenza di molti ingredienti che vengono importati e quindi hanno un costo di acquisto superiore. Oltre ad essere spesso una fonte minore di vitamine e nutrienti.