Mibro lancia AeroPace, un orologio da corsa per principianti

Il produttore di dispositivi indossabili intelligenti Mibro ha annunciato oggi il lancio di AeroPace, il suo più recente smartwatch da corsa e il primo orologio da corsa del marchio pensato per i runner principianti. Guidata dalla missione di aiutare le persone a vivere una vita più attiva e sana, Mibro mira a rendere più accessibile un approccio scientifico alla corsa e a rendere i dispositivi indossabili intelligenti un compagno affidabile per l’attività quotidiana.



Con la crescente popolarità della corsa in tutto il mondo, molti principianti devono affrontare sfide come la mancanza di una guida professionale, la difficoltà a interpretare i dati di corsa e l’incertezza nella creazione di piani di allenamento efficaci.



Per rispondere a queste esigenze, questo orologio da corsa unisce un design leggero a Mibro Coach, la funzione di allenamento con IA sviluppata internamente dal marchio, che offre piani di allenamento personalizzati tramite l’app Mibro Fit e gli smartwatch Mibro compatibili. Insieme, offrono un approccio all’allenamento accessibile, scientifico ed efficiente.



Grazie a Mibro Coach, AeroPace genera piani di allenamento personalizzati in base agli obiettivi e alle prestazioni degli utenti. Fornisce analisi dei dati in tempo reale e consigli di ottimizzazione, aiutando gli utenti a migliorare gradualmente la propria capacità di corsa con un’esperienza semplice e intuitiva.



Con un peso di soli 32 g, AeroPace presenta un design leggero e sottile che lo rende comodo da indossare anche durante gli allenamenti di lunga durata. Nonostante il formato compatto, offre:



Il display AMOLED ad alta luminosità garantisce una visibilità chiara e brillante in tutte le condizioni di luce. Il posizionamento a doppia banda e cinque satelliti con IA assicura un tracciamento accurato e affidabile dei percorsi di corsa, mentre il monitoraggio ottico multi-canale della frequenza cardiaca fornisce dati completi e precisi sulla salute per monitorare meglio l’attività fisica.



«AeroPace è progettato per dare a ogni runner gli strumenti per migliorare, indipendentemente dal suo livello di esperienza», ha dichiarato una fonte a conoscenza della questione. «Integrando tecnologie avanzate con funzionalità intuitive, speriamo di ispirare sempre più persone a iniziare a correre e a continuare nel tempo il proprio percorso di corsa».



Mibro AeroPace sarà disponibile dal 13 ottobre 2026 attraverso i canali ufficiali Mibro. Il prezzo parte da 149,99€.



Avvertenza: le funzioni di AeroPace sono destinate a scopi generali di allenamento fitness e non sono intese a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Informazioni su Mibro

Fondata nel 2015, Mibro è un marchio di ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Il marchio è specializzato in sport ed esplorazione outdoor. Con la filosofia “Live Smart, Go Active”, Mibro sviluppa dispositivi indossabili affidabili e facili da usare che accompagnano gli utenti lungo tutto il loro percorso di fitness.



Per ulteriori informazioni, visita https://www.mibrofit.com/it o segui Mibro su Facebook e Instagram.

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Organizzazione: Mibro

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Sito web: https://www.mibrofit.com/it

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