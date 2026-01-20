Perché affidarsi ai siti di codici sconto per acquistare su AliExpress

Gli acquisti online sembrano aver conquistato tutti anche in Italia, e diverse ricerche recenti lo confermano. Adnkronos, ad esempio, ha evidenziato come nei mesi estivi del 2025 gli italiani abbiano investito negli acquisti in Rete una cifra media pari a 635 euro. E il tempo dedicato ogni settimana allo shopping online, inclusa la consultazione delle recensioni e la ricerca di offerte, è superiore a 5 ore.



Altrettanto interessante è notare come le transazioni su internet abbiano toccato la percentuale del 47% sugli acquisti totali, con i marketplace digitali a trainare il comparto. Spiccano i risultati ottenuti da AliExpress, realtà del gruppo Alibaba creata nel 2010, capace di raggiungere l’invidiabile posizione di piattaforma dedita all’e-commerce più grande del globo.



Sempre più persone cercano in Rete i tanto amati “codici sconto AliExpress” che consentono di rendere più convenienti gli acquisti. Allo stesso modo, vengono sfruttati i siti di codici sconto, ossia quelle piattaforme che raccolgono coupon aggiornati e verificati di centinaia di store online.



Il successo riscontrato da questi “aggregatori” è da ricondurre ad alcuni punti di forza: non solo i codici sconto sono raccolti in un unico luogo, ma vengono presentati unicamente coupon attivi e funzionanti. Nei siti in oggetto, inoltre, è molto comodo e veloce verificare scadenze dei buoni sconto e condizioni d’utilizzo. In riassunto, ricorrere a piattaforme serie incentrate sui codici sconto significa poter risparmiare sia denaro che tempo minimizzando il rischio di incorrere in codici scaduti.

Siti affidabili per trovare i codici sconto AliExpress

Tra le piattaforme più note che offrono questi vantaggi in Italia c’è Discoup. La piattaforma ricerca e pubblica offerte e coupon provenienti da moltissimi e-shop, brand di rilevanza internazionale e marketplace inclusi. AliExpress è uno dei marchi ospitati all’interno di Discoup, con i suoi codici sconto inseriti in una pagina dedicata. Oltre ai coupon, vengono pubblicate anche altre promozioni come il classico “3×2”, gli sconti destinati ai nuovi utenti o la possibilità di usufruire della spedizione gratuita.



Chiunque voglia acquistare su AliExpress risparmiando può affidarsi anche ad altri siti attivi in Italia, come ad esempio ScontieBuoni e Gazzetta. ScontieBuoni rappresenta un portale italiano che presenta promozioni in Rete, codici sconto e coupon di centinaia di brand. Ai codici per gli acquisti su AliExpress si aggiungono offerte di altri brand di moda, elettronica, viaggi, bellezza e non solo. Anche la sezione dei codici sconto di Gazzetta presenta coupon e sconti gratuiti liberamente accessibili da chiunque decida di registrarsi al sito. I brand sono suddivisi per categoria e sono presenti utili filtri per rendere la ricerca più semplice ed intuitiva. Il consiglio è quello di verificare sempre i termini e le condizioni da rispettare prima di prelevare un codice sconto così da avere la certezza di utilizzarlo nel modo corretto.

Come riconoscere i siti di codici sconto sicuri e aggiornati

Il successo di cui godono i codici sconto si è riflesso inevitabilmente nel moltiplicarsi delle piattaforme specializzate nella loro raccolta. Ecco perché è sempre più importante distinguere le realtà affidabili da quelle che non lo sono. Questi sono alcuni dei fattori da prendere in considerazione per operare la scelta migliore:

Protocollo HTTPS : il sito risulta protetto riuscendo a fornire adeguata tutela ai dati di navigazione dell’utente.

: il sito risulta protetto riuscendo a fornire adeguata tutela ai dati di navigazione dell’utente. Data di aggiornamento dei codici: prioritario è verificare che i codici sconto riportino la data di scadenza o, quantomeno, sia indicata la data dell’aggiornamento più recente. I siti affidabili di codici sconto sono attenti a rimuovere i coupon scaduti.

dei codici: prioritario è verificare che i codici sconto riportino la data di scadenza o, quantomeno, sia indicata la data dell’aggiornamento più recente. I siti affidabili di codici sconto sono attenti a Assenza di pop-up e clickbait aggressivi : meglio evitare le piattaforme che propongono sconti assolutamente non realistici (il 90% sull’intero catalogo è allettante, ma non verosimile) o fanno uso di un numero elevato di pop-up invasivi.

: meglio evitare le piattaforme che propongono sconti assolutamente non realistici (il 90% sull’intero catalogo è allettante, ma non verosimile) o fanno uso di un numero elevato di pop-up invasivi. Recensioni esterne : monitorare le opinioni rilasciate su Trustpilot da chi ha già acquistato in precedenza, o frequentare ScamAdviser e i forum dedicati agli acquisti online, è utile per avere un’idea più chiara sulle promozioni migliori e sui siti più affidabili.

: monitorare le opinioni rilasciate su Trustpilot da chi ha già acquistato in precedenza, o frequentare ScamAdviser e i forum dedicati agli acquisti online, è utile per avere un’idea più chiara sulle promozioni migliori e sui siti più affidabili. Trasparenza: altrettanto valido è valorizzare i portali che non lesinano informazioni sulla loro storia, sulle modalità di funzionamento e sui siti da cui provengono i codici proposti.

I codici sconto sono oggi un ottimo strumento per risparmiare purché si punti su siti affidabili in tale ambito. E’ quindi vantaggioso mettere a confronto diversi portali e soprattutto prestare la massima attenzione quando si utilizza un coupon, controllandone la data di scadenza e i requisiti da rispettare. Solo in questo modo si avrà la certezza di risparmiare e di trarre il massimo profitto dagli acquisti online.

