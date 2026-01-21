Incidente all’ingresso di Arzachena, coinvolte diverse auto

Un incidente si è verificato all’ingresso di Arzachena.

Brutto incidente stamane all’ingresso di Arzachena, dove un tamponamento ha richiesto l’intervento dei soccorsi lungo la strada statale 125, in prossimità dell’incrocio con via Malchittu. L’allarme è scattato poco dopo le 9:30, quando tre veicoli sono rimasti coinvolti, causando momenti di difficoltà alla circolazione.

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, operando insieme alle altre forze presenti. Quattro le persone interessate dall’incidente, le cui condizioni non hanno reso necessario il trasferimento in ospedale.Le operazioni di soccorso hanno inevitabilmente rallentato la viabilità per tutta la durata dell’intervento. A coordinare la circolazione e i rilievi sono stati gli agenti della Polizia locale di Arzachena, supportati dai volontari della Protezione Civile Agosto89 e dagli operatori del 118, impegnati nel prestare assistenza e nel garantire la sicurezza dei presenti.

