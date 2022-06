Rolex: storia e curiosità sugli orologi più celebri      

Rolex è molto più che un marchio di orologi di lusso. Nell’immaginario collettivo questo brand risulta essere tra i nomi più popolari in ambito di ricchezza, eleganza e raffinatezza. Nell’attuale cultura moderna, tra l’altro, gli orologi di lusso stanno assumendo una popolarità senza precedenti grazie al fascino che emanano, meritevole di attirare collezionisti, appassionati e businessman da tutto il globo.

Rolex è una garanzia da sempre

In questo contesto Rolex rimane ai primi posti nell’olimpo degli orologi di lusso e simboleggia il marchio per eccellenza, ovvero quello più rappresentativo del mercato. Proprio per questo sempre più persone vanno alla ricerca di modelli usati che, essendo più accessibili, permettono di allargare il bacino d’utenza di acquirenti senza rinunciare a classe e qualità. Dopotutto il prezzo del Rolex Daytona usato, per esempio, consente anche a chi non ha un patrimonio miliardario di potersi concedere un pezzo da collezione di gran classe.

Rolex è il marchio che, nel corso degli anni, ha collezionato una serie di comparse iconiche sia nel mondo sportivo che in quello cinematografico e televisivo. Tra i Rolex più famosi al primo posto c’è sempre il Daytona, il popolarissimo cronografo indossato da Paul Newman venduto a quasi 18 milioni di dollari ad un’asta condotta nel 2017.

Anche il Daytona regalato dallo stesso Paul Newman a sua moglie risulta essere uno dai più ricercati, soprattutto perché è stato inciso appositamente per lei e perché la coppia li ha sfoggiati al polso in numerose occasioni pubbliche. Si può ben dire che, da quando è stato messo sul mercato, il Daytona abbia riscosso maggior successo solo negli ultimi vent’anni, proprio per via di questo fascino nostalgico e vintage che lo circonda.

Il Submariner: da Sean Connery e James Cameron

Una popolarità simile è quella che caratterizza l’intramontabile Submariner, quello indossato dall’agente 007, il James Bond di Ian Fleming. Anche Sean Connery ha portato al polso un Submariner dando vita ad una tradizione cinematografica che è proseguita quando il ruolo di Agente Segreto è passato a George Lazenby. Il Rolex Submariner compare persino in Live and Let Die con Roger Moore, posizionandosi come icona di stile che continua ad ammaliare appassionati e collezionisti navigati.

Il Submariner è anche l’orologio di lusso preferito da James Cameron, il regista autore di capolavori come Titanic, Avatar, Aliens e Terminator. Il maestro del cinema lo ha indossato per ben 20 anni e lo ha portato con sé anche durante le immersioni durante le quali sono state girate alcune scene di Titanic. Quel Rolex Submariner fu donato da Cameron al capo di una tribù amazzone che, poco tempo dopo, decise di riacquistarne uno nuovo con il quale continuare la sua incredibile carriera.

Il GMT-Master agli Oscar

Infine non potevamo non menzionare il Rolex GMT-Master, quello indossato per decenni da Dustin Hoffman nella versione rossa e blu. La stessa che sfoggiò sollevando verso il mondo il suo indimenticabile Oscar come migliore attore e che consacrò definitivamente la popolarità del Rolex GMT Master.