Arrestato un pregiudicato 40enne di Cagliari.

Un pregiudicato cagliaritano di 40 anni, coinvolto in numerose truffe ai danni di anziani a Cagliari e nell’hinterland è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile del Commissariato della polizia di Stato di Quartu Sant’Elena.

Il 40enne era solito avvicinare gli anziani presentandosi come un vecchio amico di famiglia, pescivendolo, in difficoltà economica. Offriva quindi del pesce “freschissimo” rimasto invenduto e si faceva dare un anticipo i soldi, mediamente 100 euro. Poi si allontanava per pendere la merce, che diceva di aver lasciato in macchina, ma non faceva ritorno.

Decine le persone truffate, l’ultimo episodio risale alla scorsa settimana. L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Cagliari.