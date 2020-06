Le vacanze delle 35enni in Sardegna.

Dove andranno in vacanze le 35-50enni italiane? Un sondaggio di CougarItalia, fornisce dati sulle partenze, sulle mete preferite e sulle diete per migliorare il benessere fisico ed emotivo.

Nonostante il via libera agli spostamenti sia su tutto il territorio nazionale che in molti Paesi esteri, l’82% delle Cougar che andrà in vacanze ha scelto di partire nella seconda metà di luglio e di loro il 79% ha scelto di rimanere in Italia, optando spesso —sotto la spinta dell’emergenza Coronavirus— per una meta vicino casa.

Così, nella graduatoria delle mete preferite, troviamo quest’anno sul podio la Calabria, le Marche e la Sardegna. Seguono poi Puglia, Sicilia, Emilia Romagna e Campania, prediligendo nell’ambito di queste regioni destinazioni naturali non di massa e —tenendo conto della loro città di provenienza— optando in generale per un turismo di prossimità.

