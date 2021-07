Portaconfetti di Medici Senza Frontiere: un gesto concreto pieno d’amore

Il giorno più magico per ogni coppia, quello che verrà custodito per sempre nel cuore, può diventare ancora più straordinario. Grazie ai portaconfetti ed alle bomboniere solidali di Medici Senza Frontiere, infatti, le nozze diventano un atto d’amore non solo tra gli sposi ma verso tutto il mondo. Il matrimonio, che simboleggia l’unione indissolubile tra due persone, diventa manifestazione di bene e cura verso chi ne ha più bisogno.

Le nozze sono un giorno di festa, un momento unico, che celebra l’amore e l’unione. Messaggi, questi, che Medici Senza Frontiere porta nel mondo, perché fare del bene è ciò che lega le persone tra di loro. Ecco perché le bomboniere solidali di MSF rappresentano gli ideali delle nozze, e sono la soluzione ideale per celebrare questo giorno gioioso. Con le bomboniere si contribuisce attivamente all’operato di Medici Senza Frontiere nel Mondo, lasciando agli ospiti un ricordo ancora più speciale di una festa unica e indimenticabile.

Portaconfetti solidali di Medici Senza Frontiere: eleganti e personalizzabili

L’amore è il sentimento solidale e gratuito per eccellenza. Per festeggiarlo non c’è niente di meglio che mostrare generosità con un gesto d’amore incondizionato. Le bomboniere solidali di Medici Senza Frontiere rappresentano proprio questo, la gratuità e la bontà dell’amore. Con i portaconfetti proposti dalla Bottega Solidale di Medici Senza Frontiere, eleganti e sobri, il matrimonio diventa un giorno di festa ancora più prezioso.

Visto che, però, ogni matrimonio racconta una storia d’amore diversa, con un suo percorso e un suo stile, i portaconfetti solidali di MSF hanno forme diverse e possono essere ulteriormente personalizzate. È possibile anche orientarsi verso altre soluzioni tra cui scegliere: dai classici sacchetti, alle scatoline con apertura a cassetto, fino alle bomboniere più originali. La Bottega Solidale espone un’ampia scelta di prodotti non solo dedicati al matrimonio solidale, ma ideali anche per altre cerimonie, come le bomboniere a forma di fiore o aeroplanino, in diversi colori, adatte a battesimi o comunione, cresima, laurea, oppure per un matrimonio fuori dagli schemi!

Accanto alla bomboniera solidale, poi, si possono aggiungere le ricercate pergamene solidali cartacee, che arricchiscono la personalizzazione della scelta.

Lista di nozze solidale: un gesto semplice e concreto che si può fare online

Uno dei pensieri ricorrenti durante l’organizzazione del matrimonio è quello della lista di nozze. Come trasformare questa tradizione in qualcosa di speciale? Scegliendo la lista di nozze solidale online di Medici Senza Frontiere.

Ecco come funziona: al posto della classica lista, si crea un carrello online di regali solidali che viene condiviso con tutti gli invitati alla festa. In questo modo ogni ospite avrà la possibilità di partecipare a un evento solidale in grado di fare la differenza nel mondo. È un gesto semplice e concreto per sostenere ancora più facilmente ed in maniera diretta le attività di Medici Senza Frontiere.

L’attività di Medici Senza Frontiere nel mondo

Scegliere di donare agli ospiti del proprio matrimonio le bomboniere solidali significa sostenere le attività che dal 1971 Medici Senza Frontiere porta avanti in oltre 80 Paesi nel mondo. Sono davvero tante le zone del mondo che necessitano di assistenza sanitaria e cure mediche. Il contributo di MSF permette di portare un aiuto concreto tra le popolazioni più vulnerabili, colpite da conflitti, epidemie o catastrofi naturali.

In questi mesi segnati dalla pandemia da Covid-19, il sostegno di MSF alle categorie più fragili, come gli anziani, è stato indispensabile. Il loro supporto a tutto il personale sanitario, dai medici agli infermieri, ha permesso di superare il periodo di prima emergenza anche in Italia. Tanti altri Paesi sono ancora in difficoltà, con situazioni rese critiche da condizioni mediche e sociali precarie. Per questo, dare sostegno a Medici Senza Frontiere è un atto d’amore, proprio come quello che lega due persone in matrimonio. Un gesto solidale, che permetterà a Medici Senza Frontiere di portare cure e sorrisi a tante persone in difficoltà.

