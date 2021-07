I controlli all’aeroporto di Olbia.

Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Sassari, in servizio presso la l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo, hanno fermato, in due distinte operazioni, un passeggero proveniente dalla Russia e uno proveniente dal Regno Unito, che complessivamente trasportavano circa 30 mila euro denaro contante.

Alla domanda rituale dei funzionari se trasportasse denaro, il passeggero proveniente dal Regno Unito ha risposto di avere con sé meno dei consentiti 10 mila euro mentre dal controllo eseguito venivano rinvenute banconote per un importo superiore a 12 mila. Il passeggero russo aveva invece nascosti nel bagaglio oltre 17 mila euro. Entrambi si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione provvedendo contestualmente al pagamento immediato della sanzione.

