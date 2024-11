I modelli di auto più ricercati sul web e online.

Avete voglia di un’auto nuova, e siete curiosi di sapere quali sono, per esempio, i modelli più ricercati sul web e online? Il mondo dell’automotive è in costante evoluzione e in Italia, le ricerche online evidenziano una crescente attenzione verso alcuni temi specifici: dalla scelta delle auto usate all’interesse per i SUV compatti, passando per le nuove tecnologie di sicurezza e intrattenimento. Ecco un’analisi degli argomenti e delle preferenze di acquisto che emergono dalle ricerche online e dai dati sulle vendite del 2024.

Nuovo o usato?

1. Auto usate: il regno del diesel e della benzina.

Gli italiani continuano a preferire il mercato delle auto usate, soprattutto a causa dei prezzi delle vetture nuove e dell’incertezza economica. Secondo una recente indagine dell’Osservatorio AutoScout24, le ricerche sul web legate alle vetture di seconda mano restano altissime: il 42,7% degli utenti cerca un’auto diesel, mentre il 36% preferisce ancora i motori a benzina. Anche se l’interesse per i veicoli ibridi ed elettrici sta crescendo, le loro vendite rappresentano ancora una quota limitata, dovuta principalmente al costo più elevato e alla limitata infrastruttura di ricarica​.

2. Modelli più cercati: Fiat e Volkswagen in pole position.

Il 2024 conferma una forte domanda per i modelli di auto già noti e amati dagli italiani, con la Fiat Panda che domina sia le ricerche che le vendite, seguita da modelli come la Volkswagen Golf e la Mercedes-Benz Classe A. Per chi cerca veicoli ibridi, la classifica vede in prima linea l’Audi A6, mentre per le auto elettriche il modello più desiderato è la Tesla Model 3​.

3. SUV compatti e city car: la praticità al centro.

Sempre più italiani mostrano interesse per i SUV compatti e le city car, ideali per contesti urbani. La Jeep Avenger e la Toyota Yaris Cross riflettono questa tendenza, segnalando un crescente bisogno di veicoli agili ma spaziosi, capaci di affrontare sia le strade cittadine sia i percorsi extraurbani. Allo stesso tempo, modelli come la Fiat 500 mantengono la loro popolarità grazie alla praticità e alla riconoscibilità del design​.

La tecnologia vuole la sua parte.

4. Tecnologie di sicurezza e infotainment: le funzionalità più richieste.

Un altro aspetto importante nelle ricerche degli italiani riguarda le caratteristiche tecnologiche: l’attenzione si concentra su sistemi di sicurezza attiva e infotainment avanzato, considerati ormai indispensabili. Le funzionalità più apprezzate includono dispositivi come la frenata automatica e il mantenimento della corsia, richiesti dal 75% degli utenti. Anche i sistemi di navigazione e l’intrattenimento digitale (come il controllo vocale e l’integrazione smartphone) sono sempre più desiderati dai consumatori​.

5. Evoluzione dei prezzi: budget più limitati e scelta dell’usato.

Gli italiani stanno ridimensionando i loro budget di spesa: nel 2024 il prezzo medio di un’auto usata si aggira intorno ai 21.900 euro, con un calo rispetto al 2023. Questa riduzione è collegata sia alla necessità di trovare alternative economiche, sia all’evoluzione del mercato delle auto usate, che offre una vasta gamma di opzioni. Molti automobilisti italiani cercano online modelli usati relativamente recenti, di età media intorno ai 7-8 anni, per aggiornare veicoli che in molti casi superano i 13 anni di vita​.

Conclusioni.

Le ricerche online evidenziano come il settore automotive in Italia sia orientato verso l’equilibrio tra tradizione e innovazione. I motori a combustione interna dominano ancora il mercato delle auto usate, mentre gli interessi crescenti per SUV compatti, city car, e funzionalità di sicurezza indicano un’attenzione sempre maggiore alla praticità e alla tecnologia. Per i brand automotive, intercettare queste esigenze e proporre soluzioni allineate con i nuovi bisogni digitali sarà cruciale per il successo nel mercato italiano.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui