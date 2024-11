Corso di cinema e teatro, Golfo Aranci punta sui giovani

Al via il nuovo corso di cinema e teatro a Golfo Aranci

Golfo Aranci punta sui giovani, il Comune presenta un nuovo corso di teatro e cinema, in collaborazione con Travel On Set. “Sviluppare le competenze multidisciplinari e favorire la crescita di una nuova generazione di cittadini in grado di farsi strada nella loro vita è uno dei compiti più alti in cui dovrebbe impegnarsi ogni amministratore pubblico. Abbiamo pensato e dedicato ai giovani della nostra comunità questa iniziativa che nasce dalla volontà di offrire opportunità di crescita culturale, artistica e personale, promuovendo la creatività e il talento delle nuove generazioni.”

Il Comune di Golfo Aranci

“Con queste parole, il sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino assieme alla delegata all’Istruzione Stefania Frau e a tutta l’Amministrazione, presenta il nuovo progetto formativo. Che mira ad avvicinare le nuove generazioni al mondo delle arti sceniche attraverso un percorso che combina teoria e pratica, stimolando la creatività e favorendo l’espressione personale. Il corso è nato in collaborazione con Travel On Set Production, grazie al format internazionale «Travel on Set» ideato dalla produttrice Ermelinda Maturo. Che vanta prestigiose presentazioni all’Università Bocconi di Milano e al Festival di Cannes. Il progetto ha inoltre ottenuto il sostegno dell’Accademia Pontificia di Teologia del Vaticano, a testimonianza del suo valore educativo e cultural”.

“Travel On Set collabora con rinomati Studios e accademie di New York. Consolidando il suo ruolo di ponte tra la formazione locale e il panorama internazionale. Questo ha rappresentato un elemento determinante per il sostegno dell’Amministrazione comunale e per la realizzazione del progetto”.

Il programma del corso

“Il corso è strutturato per fornire una formazione a tutto tondo nel campo delle arti performative. Spaziando dai fondamenti della recitazione teatrale e cinematografica alla scrittura di sceneggiature, dalla regia alla produzione audiovisiva.

Durante le lezioni, gli studenti avranno l’opportunità di:

Esplorare tecniche di recitazione, improvvisazione e uso della voce;

Approfondire i linguaggi del cinema e del teatro, con un focus su regia e costruzione narrativa;

Sperimentare il lavoro di squadra e rafforzare le capacità comunicative e relazionali”.

“Il progetto non si limita a fornire conoscenze tecniche, ma mira anche a sviluppare nei partecipanti una maggiore fiducia in sé stessi, promuovendo il loro inserimento nel mondo culturale e artistico. Le lezioni si svolgeranno presso la ex Colonia sordomuti, recentemente restaurata e trasformata in un polo culturale per i giovani. Sabato sera, presso questa sede, verrà ufficialmente presentata l’iniziativa, con la partecipazione dei curatori del progetto e di celebri protagonisti della cinematografia italiana.

Domenica mattina, sempre presso la ex Colonia, i giovani interessati avranno l’opportunità di partecipare a un primo laboratorio introduttivo, pensato per individuare le inclinazioni personali e orientare le future iscrizioni”.

