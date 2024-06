Da Baja Sardinia a Palau le aperture gourmet dell’estate

Le aperture gourmet dell’estate da Baja Sardinia a Palau.

L’estate in Costa Smeralda e dintorni si arricchisce di nuove proposte gastronomiche di alto livello. Due grandi nomi hanno fatto il loro ingresso nell’ambito delle pizzerie: Franco Pepe al 7Pines Resort di Baja Sardinia e Denis Lovatel al Meraviglioso Singing Restaurant di Porto Cervo. Questi due ristoranti si prospettano come punti di riferimento per i mesi a venire nell’offerta culinaria isolana. Ma non sono gli unici ad animare la scena gastronomica locale.

A Palau, presto aprirà le porte la Jo Trattoria Moderna in via Nazionale, 83. Il cuoco patron Fulvio Pischedda ha un curriculum impressionante: ha ricoperto il ruolo di sous-chef all’Atelier di Joël Robuchon, chef all’Hotel Nolinski di Parigi e executive chef al Jòia di Hélène Darroze. Dopo tanti anni in Francia, Pischedda ritorna nella sua Sardegna per aprire questo nuovo locale, situato di fronte all’Isola de La Maddalena, a poche miglia nautiche di distanza.

La trattoria si distingue per un approccio diverso rispetto all’alta cucina, proponendo piatti che reinterpretano in chiave più leggera la tradizione sarda, utilizzando prodotti locali e ingredienti provenienti da un piccolo orto di erbe aromatiche coltivato direttamente sul posto.

