Lavori sui treni nel fine settimana, disagi a Olbia e Porto Torres

I lavori sui treni nel fine settimana.

Nel fine settimana, la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS Italiane, eseguirà importanti lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee ferroviarie Cagliari-Porto Torres e Cagliari-Olbia. Gli interventi, previsti dal 28 giugno al 1 luglio, riguarderanno la tratta tra Abbasanta e Macomer.

Per permettere l’operatività dei cantieri, che coinvolgeranno tecnici delle imprese appaltatrici e della stessa RFI, la circolazione dei treni sarà sospesa nel tratto interessato. Il valore complessivo dei lavori ammonta a circa 260mila euro.

Questi interventi, fondamentali per migliorare l’efficienza e la sicurezza della rete ferroviaria, comporteranno inevitabili disagi per i passeggeri. RFI invita pertanto i viaggiatori a prendere visione delle modifiche alla circolazione e a organizzarsi per tempo utilizzando servizi alternativi.

