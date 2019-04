Il carbonara day a Olbia e in Sardegna.

La carbonara è la sovrana incontrastata del regno culinario della pasta, popolato da piatti e ricette che si sfidano a colpi di gusto, e al momento a vincere anche nel food delivery è sempre lei. A dirlo è l’Osservatorio di Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, che in occasione del Carbonara Day 2019 svela i gusti degli italiani proprio in fatto di carbonara.

La giornata, voluta e promossa dai pastai italiani di Unione Italiana Food, insieme a IPO (International Pasta Organisation), unisce da 3 anni gli appassionati di carbonara di tutto il mondo, che ogni 6 aprile si confrontano sui social in un dibattito su questa ricetta con hashtag #carbonaraday e #carbonarachallenge.

Desiderata e ordinata su e giù per l’Italia, la carbonara spopola soprattutto a Roma, che in un anno ne attesta un consumo a domicilio di quasi 3.000 kg, soprattutto in versione spaghetti, mezze maniche rigatoni e supplì al gusto carbonara. Bologna, che di pasta ne ha fatto un portabandiera, arriva a 642 kg in versione spaghetti, ma si dà anche un’allure leggermente light, senza uova, con la finta carbonara. Milano chiude il podio con 418 kg e sceglie soprattutto le pennette e le linguine.

Ma anche la Sardegna si difende. In tutto sono stati ordinati 130 Kg di pasta. La classifica regionale è guidata da Cagliari, con 75 Kg ed un incremento del +184%, seguita da Sassari, con 35 Kg, e da Olbia dove si sono consumati circa 20 Kg.

Ammettiamolo. La pasta dà soddisfazione e ci fa sentire appagati gastronomicamente parlando, ma è anche quel cibo che ci riporta all’atmosfera familiare.

