Le prossime nomine del governatore Solinas.

Ad una quadra si dovrebbe arrivare solo domani, quando è atteso l’ennesimo vertice della maggioranza. Ma i nomi dei futuri assessori regionali sembrano ormai certi. E alla Gallura ne andrebbero altri due.

Dopo la conferma di Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci, al Bilancio, il governatore Christian Solinas dovrebbe nominare anche Quirico Sanna, di Monti e rappresentante del Partito Sardo d’Azione, e Andrea Biancareddu, primo cittadino di Tempio in uscita, dell’Udc.

I ben informati danno Sanna agli Enti Locali e Biancareddu alla Cultura. Un importante risultato per la Gallura, che avrebbe, quindi, tre posti nella nuova giunta regionale. Le altre deleghe da assegnare, oltre queste due, sono 5, tra cui Lavori pubblici e Agricoltura. Ma anche su questi seggi vacanti i partiti sembrano ormai vicini all’intesa. Domani si dovrebbe avere già la prima ufficialità sulle nomine, in attesa del Consiglio convocato per la prossima settimana.

