La fusione tra cucina peruviana e giapponese sbarca a Porto Cervo

L’inaugurazione il 9 luglio.

Mine & Yours Group, azienda italiana che opera nel settore del turismo di lusso internazionale, riporta la cucina nikkei a Porto Cervo, nel cuore della Gallura, dove i profumi e i colori della macchia mediterranea fanno da sfondo a un’esperienza gastronomica dal sapore nippo-peruviano.

Il nuovo concept, Shima Lounge, dopo il Salento sbarca anche al Country Club Li Neuli, a San Pantaleo, struttura gestita proprio da Mine & Yours Group. Una location di eccellenza immersa in oltre 7 ettari di parco, al cui interno troviamo anche una Club House, un ristorante italiano e 5 residenze private.

L’impronta fusion del ristorante conduce in un mondo di abbinamenti inaspettati e sapori speziati grazie alle tante specialità peruviane-Nikkei, Sushi e Cocktail a base di Pisco e Sake, per vivere un’esperienza culinaria e di intrattenimento che parte dall’aperitivo e si estende fino al dopocena. L’ambiente del Country Club è, infatti, vivace e dinamico, ideale per trascorrere una serata con gli amici e godersi un’atmosfera dal gusto internazionale immersi nel cuore verde della Costa Smeralda.

Shima Lounge è un divertente luogo d’incontro quotidiano dove riscoprire il piacere della condivisione e gustare una proposta culinaria tutta da scoprire, frutto della fusione di culture agli antipodi, sapientemente e armonicamente combinate: il Perù, con i suoi sapori decisi e l’intensità delle spezie, e il Giappone, con la sua proverbiale delicatezza negli accostamenti.

Correva l’anno 1868 quando una rivoluzione sociale, che ha consentito l’apertura dei confini giapponesi dopo secoli di totale chiusura verso l’esterno, ha portato il mondo in Giappone, ma soprattutto il Giappone e la sua cucina, nel mondo. Sono nate così una serie di contaminazioni che viviamo quotidianamente ancora oggi, non solo nella letteratura e nel cinema, ma anche a tavola. In particolare, in Perù i giapponesi si sono concentrati sulla cucina di pesce, migliorando i metodi di preparazione di piatti tradizionali, come il ceviche, e introducendo anche nuovi modi di preparare il pesce.

