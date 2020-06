I lavori giovedì 2 luglio.

Giovedì 2 luglio 2020 i tecnici di Abbanoa installeranno tre nuove saracinesche nella condotta di viale Costa Smeralda ad Arzachena. I lavori saranno eseguiti dalle 8 alle 18: in questa fascia oraria sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il centro abitato.

Si tratta di un’attività legata all’ingegnerizzazione delle reti con l’obiettivo di rendere l’intero sistema più efficiente grazie all’installazione di particolari apparecchiature che consentono di gestire portate e pressioni tramite valvole elettroniche di regolazione. Arzachena è tra i primi 30 Comuni dell’intera Isola dove si sta applicando questa soluzione rivoluzionaria che consente di aggredire le situazioni di criticità eliminando le cause alla radice.

La rete idrica cittadina sarà divisa in quattro distretti idraulici. Ognuno avrà una propria regolazione in base alle reali esigenze di portate e pressioni. Non solo: la distrettualizzazione delle reti consente, in casi di guasti, consente di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato. Tutto questo grazie all’installazione di particolari apparecchiature la cui installazione è in corso.

Nei mesi scorsi i 32 chilometri di reti presenti nel territorio di Arzachena sono stati interessati da una particolare campagna di monitoraggio con verifiche dei consumi notturni e diurni nei serbatoi e l’installazione di strumentazioni all’avanguardia negli snodi principali del sistema idrico. Terminata la campagna di monitoraggio è seguita la “diagnosi”, ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili (installazione di valvole regolatrici, sostituzione delle condotte, etc.), al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale.

