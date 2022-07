L’enoteca a Olbia.

Siete amanti del vino e di bevande alcoliche? Se siete alla ricerca di un’enoteca assortita a Olbia è utile sapere che in città ne esiste una con ben 1.000 etichette di vini (sardi, nazionali e persino internazionali), liquori, spirits e gourmet. Si chiama Mr Gabriel e fa parte dell’azienda Gmk, un’idea dell’olbiese Gianmario Asara, che da anni si occupa di fornire food&beverage al settore horeca.

Mr Gabriel però è aperto agli operatori dei settori e ai privati, con uno spazio dedicato per 1600 mq alla distribuzione dell’horeca e 400 ai privati come enoteca e con Gmk, nei vari rami, dà occupazione a 35 Famiglie nel periodo stagionale e la metà durante l’inverno. “Quest’ultima è nata l’11 dicembre scorso ed è stato un vero successo – racconta l’imprenditore di Olbia -. Si trova accanto alla Gmk che è stata aperta del 2007 per le strutture ricettive, ma io e la mia famiglie abbiamo sempre fatto questo lavoro. Prima abbiamo cominciato a distribuire ai privati a domicilio. Era il 2018 e ancora non c’era la pandemia. L’idea si è sviluppata e oggi abbiamo un vasto assortimento anche di altre bevande alcoliche”.

Entrare nell’enoteca, che si trova nella zona industriale di Olbia, in via Corea 91, è come visitare un parco giochi. Così lo definisce il proprietario, poiché dentro il grande locale ci si può divertire cercando il proprio vino e la bevanda preferita, assistiti da un personale formato sempre in grado di consigliare il vino perfetto al momento giusto. “Abbiamo quattro dipendenti, tra cui un maitre e un sommelier – spiega Asara -. I clienti vengono molto spesso da noi perché a differenza di ciò che accade al supermercato, riescono a scegliere bene il vino da abbinare ad un pranzo o a una cena specifica. Ad esempio, cosa mangiare con la carne, piuttosto che con il pesce”.

Tanti sono i progetti per far crescere la prima enoteca assortitissima di Olbia. “Stiamo attualmente strutturando l’e-commerce già esistente e funzionante – dice il proprietario -. Questo ci permetterà di poter vendere online e in futuro vorremmo spedire i prodotti anche nel territorio nazionale. Un altro progetto che intendo lanciare è quello di creare una sala per realizzare corsi di formazione gratuiti per le aziende e per sommelier, con percorsi enogastronomici”.