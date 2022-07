Rimedi casalinghi per il giardino: 5 soluzioni naturali per un terreno più salutare

Per chi è attento all’ambiente, ma anche al proprio portafoglio, può ridurre notevolmente – e facilmente – l’utilizzo di prodotti chimici per la cura delle proprie piante. La scelta di utilizzare rimedi casalinghi, al posto di fertilizzanti o prodotti chimici, porterà ad avere un terreno e delle piante più in salute e un ambiente meno invaso da questi prodotti chimici.

Quando si ha il pallino del giardinaggio, non sempre si è contenti di dover ricorrere a prodotti chimici per la cura delle proprie piante. Per chi è alla ricerca di rimedi naturali per il giardino da utilizzare ogni qual volta se ne ha la necessità, ecco una serie di utili consigli.



Seguirli non è affatto difficile, e permette in poco tempo di cambiare drasticamente il proprio peso sull’utilizzo di prodotti non naturali durante le ore passate a rilassarsi con il giardinaggio. Luogo che porta a godersi le belle giornate di sole e gli effetti salutari che questo passatempo può portare per l’umore e la propria salute.

1: Fertilizzante per fiori

Il sale di Epsom è un elemento utilizzato da secoli dai giardinieri per permettere alle piante di assorbire al meglio i nutrimenti presenti nel terreno. Si tratta di un sale solubile in acqua e una volta asciutto non lascia alcun residuo dannoso per le piante. La presenza di percentuali cospicue di magnesio al suo interno, permette alle piante di assorbire il fosforo e l’azoto che si trovano nel terreno. Due componenti che si possono dire vitali per il buon stato di salute di ogni pianta.



Il sale di Epson deve essere utilizzato con un dosaggio di 2 cucchiai di Sali di Epson per litro di acqua. Una volta ben sciolto, lo si deve versare nell’angolo più lontano del vaso che contiene la pianta. Per ottenere i migliori risultati, si può utilizzare questo “ricostituente” una volta al mese.

2: Repellente per insetti

I fondi del caffè possono essere una scelta naturale come repellente per insetti naturale per piante e fiori. Utili sia contro gli insetti che contro gli animali selvatici, si possono rivelare vincenti anche per allontanare i temuti coleotteri. Se si nota la presenza di buche fatte da questi insetti, è bene inserire all’interno della buca una buona quantità di fondi di caffè. Il loro odore, allontanerà i coleotteri in poco tempo.



Una volta che il caffè è raffreddato, può essere utilizzato come repellente per gli insetti. Non è necessario nessun trattamento particolare. Lo si può appoggiare direttamente sopra la terra o mescolarlo in parte uguale a della nuova terra da applicare in superficie alle piante.

3: Trattamento antimuffa

Ci sono fiori meravigliosi e di rara bellezza, come le rose ad esempio, ma purtroppo in alcuni casi sotto alle loro foglie si crea un leggero strato di muffa. Questa condizione antiestetica affligge anche altre piante con le foglie molto larghe. Per fortuna per tutti gli appassionati di giardinaggio, esiste un rimedio naturale per sconfiggere la muffa sotto le foglie.



Per rimuovere la muffa, o prevenire la sua formazione, è bene utilizzare una miscela di acqua e yogurt magro. Come quantità un cucchiaio di yogurt in una tazza d’acqua è più che ideale. Una volta che lo yogurt si è ben amalgamato in acqua, si può applicare il composto con uno spruzzino sul lato inferiore delle foglie.



È bene applicare il composto al tramonto quando la temperatura inizia a calare. Si può applicare anche tutti i giorni se la quantità di muffa è molta. In alternativa lo si può fare un paio di volte alla settimana o in ogni caso ogni qual volta piove o le foglie si bagnano. Così da non lasciare mai la superficie delle foglie priva di protezione.

4: Diserbante

Le erbe infestanti sono spesso più un problema estetico che un vero e proprio problema per la salute delle proprie piante. Resta il fatto, che se diventano numerose possono andare a “rubare” parte del nutrimento presente nel terriccio in cui le nostre piante hanno le loro radici.



L’aceto di vino, una volta mescolato con l’acqua, è un ottimo diserbante naturale. Si può applicare direttamente sulla superficie delle erbe infestanti mediante uno spruzzino o versandolo con cautela sulle loro radici. Più si incrementa la percentuale di aceto nel diserbante, più si deve stare attenti una volta che si applica il composto. Se si applica sulla pianta che si è piantato, la si potrebbe rovinare se non si è accorti.

5: Fertilizzazione del suolo

Se le proprie piante vivono in un terriccio povero o privo di calcio e minerali, si può porre rimedio a questo problema con i gusci delle uova. Sono uno “scarto” della cucina che con pochi passaggi trasmette i minerali presenti al suo interno al terriccio che ospita le proprie piante.



I periodi migliori per utilizzare i gusci delle uova sono primavera e autunno. Per renderli idonei a rilasciare le sostanze presenti al loro interno, è opportuno solo spezzettarli in piccole parti e adagiarli sul terreno. Se si vuole delineare una parte in particolare dove accentuare il loro effetto, si può sempre fare un circolo con i gusci tritati attorno al fusto della pianta. In questo modo, si concentrerà il suo effetto fertilizzante.



Essere degli appassionati di giardinaggio attenti alla natura può sembrare una cosa alquanto difficile, ma come è stato possibile vedere da questa guida lo si può diventare senza grossi problemi. Con un attimo di attenzione al come utilizzare questi rimedi naturali, si può diminuire in maniera drastica l’utilizzo di prodotti chimici e l’impatto che il nostro hobby ha sulla natura che ci circonda e il pianeta dove viviamo.