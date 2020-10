La ricetta della focaccia sarda, croccante fuori e morbida dentro

La focaccia sarda è una ricetta salata tipica della Sardegna, realizzata utilizzando le patate e arricchita con un gustoso ripieno a base di pomodori aromatizzati.

La pasta di questa focaccia risulterà particolarmente croccante fuori e morbida dentro. Ottima da gustare come antipasto o piatto unico. È possibile sostituire il ripieno di pomodori con altra verdura o dei formaggi.

Gli ingredienti.

Ingredienti:

250 grammi di patate

200 grammi di farina

1 dl di latte

5 grammi di lievito

2 cucchiai di olio

1 cipolla bianca tritata

bianca tritata 300 grammi di pomodori freschi, pelati, privati dell’acqua di vegetazione e dei semi

freschi, pelati, privati dell’acqua di vegetazione e dei semi pecorino fresco grattugiato

fresco grattugiato sale

La ricetta.

Lessate le patate in acqua bollente salata, sgocciolatele e, dopo averle pelate, passatele nello schiacciapatate; poi, sul tagliere o in una teglia grande, intridete la polpa di patate, la farina e il latte; unite il lievito (precedentemente sciolto in pochissima acqua tiepida), salate appena, mescolate bene e lasciate che l’impasto riposi, coperto da un telo, lievitando per almeno un paio di ore.

Intanto, in un tegame a parte, soffriggete nell’olio il trito di cipolla, aggiungete i pezzetti di pomodoro e lasciate sobbollire lentamente, a fiamma docile.

Riprendete la pasta e dividetela in tante pagnottine; stendetele con un mattarello tanto da formare pizze circolari alte circa 1 cm. Sopra cospargetevi il sugo di pomodoro, spolverizzatevi abbondante pecorino appena grattugiato e infornate.

Servite la focaccia calda e soffice, ma è gustosa anche tiepida o fredda.

