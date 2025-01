La golosa universalità del pesto: 5 idee leggere e sfiziose per tutti i giorni

Sin da quando è nato, il pesto ha avuto un peso assai rilevante nell’alimentazione del popolo italiano. Questa particolare preparazione, che come il nome suggerisce è figlia di un procedimento in cui gli ingredienti vengono “pestati” all’interno di un mortaio, ha dato origine a diverse grandi meraviglie che hanno ampiamente arricchito le tradizioni e, in generale, la cultura culinaria del nostro paese.



La preparazione più conosciuta in questo senso è indubbiamente rappresentata dal leggendario pesto alla genovese, l’oro verde ligure che ha conquistato da tempo i cuori non soltanto degli italiani, ma anche di chi visita lo stivale partendo dall’estero. Esistono tuttavia una moltitudine di tipologie di pesto che occorre conoscere per ampliare i propri orizzonti culinari, e abbandonarsi alla golosa universalità di questo magnifico concetto gastronomico.



Di seguito porteremo all’attenzione di chi legge 5 varianti di pesto sfiziose e leggere, adatte per la quotidianità e in grado di soddisfare anche i gusti più esigenti.

Pesto Ricotta e Pistacchi

Il pesto ricotta e pistacchi, che spesso è possibile trovare anche in commercio già fatto in prodotti di altissima qualità, è indubbiamente l’emblema della rotondità e del senso di soddisfazione. Questo particolare pesto, infatti, fonde armoniosamente la delicatezza e la freschezza della ricotta alla dolcezza dei pistacchi, dando vita a un prodotto delizioso e perfetto per ogni momento dell’anno.



Esso non si presenta ideale esclusivamente per i primi piatti, ma anche come farcitura per aperitivi o in preparazioni di carne, elevandone la complessità e migliorando il senso di soddisfazione a ogni boccone.

Pesto Carciofi e Noci

Il pesto carciofi e noci è un’altra accoppiata da provare se si è amanti dei gusti leggeri e tendenti al dolce. I carciofi infatti, grazie al loro sapore nobile e delicato, ben si sposano con la rotondità e la fragranza delle noci, generando un risultato tanto sorprendente quanto versatile.



Questo pesto può essere infatti sfruttato per i primi o come condimento per bruschette e snack salati di vario genere, senza contare le possibilità che esso può garantire come salsa d’accompagnamento negli aperitivi.

Pesto di pomodorini

Quello di pomodorini è uno dei pesti più sfiziosi e golosi in assoluto, in virtù di uno splendido mix di leggerezza e dolcezza.



Il pesto di pomodorini è un must per chiunque ami i sapori vivaci e appaganti, ma allo stesso tempo delicati e deliziosi. Il pesto di pomodorini è inoltre tra i più universali, dato che può essere sfruttato in ogni sezione del pasto.

Pesto di Zucchine

Se si parla di leggerezza non si può non menzionare le zucchine, ovvero le verdure leggere per eccellenza. Un pesto realizzato con questo prodotto risulta non soltanto delicatissimo, ma anche soddisfacente e gentile al palato, rivelandosi tra le migliori scelte per pranzi o cene non troppo pesanti.



Esso è inoltre particolarmente consigliato in accompagnamento a preparazioni che prevedono l’utilizzo di salumi, in quanto va a creare degli interessanti contrasti di sapori.

Pesto di carote

Una variante ancora poco conosciuta ma che può regalare delle soddisfazioni non indifferenti è il pesto di carote. Questo è certamente leggerissimo, ma è caratterizzato da un gusto dolciastro non troppo opprimente, in grado di creare un equilibrio incredibile ad ogni boccone.



La consumazione di questo pesto è consigliata con l’aggiunta di erbe aromatiche e formaggio grattugiato, in modo da regalargli un’appagante complessità senza rinunciare alla leggerezza.

