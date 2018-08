Tre appuntamenti dedicati all’alta cucina.

Sulle colline di San Pantaleo, alle spalle della Costa Smeralda, il Petra Segreta Resort & Spa ospita il Sustainable Gourmet Festival: tre appuntamenti concentrati nel mese di agosto dedicati alla cucina di qualità, buona e sostenibile perché attenta a valorizzare i prodotti del territorio, a rispettare la natura, creando occasioni di condivisione e sensibilizzazione.

Unico Relais & Châteaux in Sardegna, il Petra Segreta inserisce il Sustainable Gourmet Festival all’interno degli eventi dell’Associazione, con l’obiettivo di rinnovare gli impegni sottoscritti con il Manifesto: un programma articolato di attività per preservare le tradizioni culinarie locali; condividere la passione, le cose buone e belle della vita; essere promotori di un mondo più umano, solo per citarne alcune.

I tre appuntamenti, ognuno con un tema specifico, hanno la regia di Luigi Bergeretto, chef e patron de Il Fuoco Sacro, il ristorante gourmet del Petra Segreta.

5 grandi chef e 5 eccellenti cantine: il racconto di una Sardegna gourmet. Giovedì 2 agosto il primo dei tre appuntamenti in programma: una gourmet night che festeggia l’isola, le sue eccellenze e i talenti che le valorizzano.