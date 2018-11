La Guida Michelin incorona i migliori ristoranti della Sardegna del 2019

I migliori ristoranti della Sardegna secondo la Guida Michelin.

Due riconferme e una novità. Le riconferme sono per Roberto Petza con il ristorante S’Appusentu di Siddi e per Stefano Deidda del Corsaro di Cagliari. La novità dell’anno è lo chef Italo Bassi, del Confusion di Porto Cervo. Sono i migliori ristoranti della Sardegna del 2019, secondo la Guida Michelin. Salgono così a tre i locali stellati a livello regionale.

Il primo a conquistarla sette anni fa era stato proprio Petza. Seguito alcuni anni dopo dal collega Deidda. La guida ha indicato anche i ristoranti Bib Gourmand per il 2019, ovvero quelli che si distinguono per il miglior rapporto qualità prezzo. In Sardegna sono tre. Si tratta del Sa Corte di Oliena, Su Gologone, sempre di Oliena, e Su Carduleu di Abbasanta.

